Skeleton инвестирует в Эстонию миллионы евро: свой вклад внесет и государство

Ближе, чем можно было предположить. В водах Эстонии действует теневой флот России

На глади Балтийского моря стоит на якоре нефтяной танкер Oneiroi. Недавно он перевозил российскую нефть из Приморска в Индию, затем кружил между Объединенными Арабскими Эмиратами, Шри-Ланкой и Египтом. Теперь он стоит вместе с другими танкерами недалеко от эстонского берега, ожидая очереди, чтобы снова войти в российский порт.

На глади Балтийского моря стоит на якоре нефтяной танкер Oneiroi. Недавно он перевозил российскую нефть из Приморска в Индию, затем кружил между Объединенными Арабскими Эмиратами, Шри-Ланкой и Египтом. Теперь он стоит вместе с другими танкерами недалеко от эстонского берега, ожидая очереди, чтобы снова войти в российский порт.