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dv.ee

11 июня 2024 в 9:15









Bigbank: спрос на жилищные кредиты растет

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Согласно анализу портфеля кредитов Bigbank, в мае по сравнению с тем же периодом прошлого года было заключено в два с половиной раза больше договоров о жилищном кредите, и на треть больше, чем в апреле, когда соответствующие показатели уже были высокими. Средняя сумма кредита в прошлом месяце выросла более чем на 15% и достигла 148 тысяч евро.

В мае Bigbank выдал жилищных кредитов на сумму, которая в три с половиной раза больше, чем в мае прошлого года. «Средняя сумма кредита выросла до 148 тысяч евро. Это, среди прочего, свидетельствует о том, что в больших городах начало восстанавливаться, понемногу увеличиваясь, количество крупных сделок с более дорогими квартирами в новостройках, а также с большими квартирами в отличном состоянии и индивидуальными домами», – прокомментировала майские тенденции рынка руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.