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dv.ee

15 июля 2024 в 12:52









Закон об автоналоге будет изменен

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Рийгикогу решил не принимать не провозглашенный президентом Закон о налоге на моторные транспортные средства (364 UA) в неизмененном виде, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Президент Алар Карис не провозгласил закон 25 июня, так как, по его мнению, положения акта нарушают принцип равного обращения. Он отметил, что, согласно закону, налогом на моторные транспортные средства не облагаются принадлежащие частным лицам моторные транспортные средства, которые были переоборудованы или приспособлены для транспортировки людей с ограниченными возможностями или для использования людьми с ограниченными возможностями, и за такие автомобили не взимается и плата за регистрацию, но ни одна из этих льгот не распространяется на людей, чьи нарушения опорно-двигательного аппарата таковы, что не требуют переоборудования автомобиля.

Президент посчитал необходимым вновь рассмотреть закон в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией.

За принятие закона в неизмененном виде не проголосовал ни один депутат, против – 93 депутата Рийгикогу. Так как Рийгикогу не принял закон в неизмененном виде, был установлен срок подачи предложений о поправках – 19 июля, 16:00. Дальнейшее производство по закону пройдет в общем порядке.