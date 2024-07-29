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dv.ee

29 июля 2024 в 14:07









Законопроект об автоналоге прошел второе чтение

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Рийгикогу принял во втором чтении новую версию Закона о налоге на моторные транспортные средства, который президент вернул на доработку в связи с несоответствием конституции и нарушением принципов равного обращения.

Теперь из закона убрали льготы для людей с ограниченными возможностями, но ввели повышение пособий, передает rus.err.ee.

«В законопроект добавлены дотации, направленные на помощь людям с ограниченными возможностями, – одноразовая дотация на смягчение влияния автоналога и более широкое повышение пособий. Также закон способствует большей доступности спецсредств для этих людей. Обеспечение вспомогательной техникой отвязывается от предварительного определения недуга, но предусмотрены меры для улучшения доступности различных вспомогательных средств», – пояснила председатель финансовой комиссии Аннели Аккерман (Партия реформ).

Социал-демократы хотели, чтобы льготы в налоге остались, но пришлось пойти на компромисс. Предложить более значительные компенсации людям с ограниченными возможностями сегодня не позволяет состояние бюджета.

«Главным предпочтением социал-демократов было освобождение от налога или льготы. Сейчас же мы занимаемся тем, как снизить бюрократию, потому что это очень масштабный процесс. Поэтому было решено поднять пособия в целом. Идеальное ли это решение? Нет. Это компромисс, направленный на то, чтобы в ситуации дефицитного бюджета все же немного помочь людям», – сказал глава фракции СДП Прийт Ломп.