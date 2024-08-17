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Kaubandus.ee

17 августа 2024 в 10:03









Недельная продуктовая корзина для семьи в июле подешевела на 1,5%

По данным, собранным Coop, недельная продуктовая корзина для семьи из четырех человек стоила в начале августа 77,17 евро, что на 1,5% дешевле по сравнению с предыдущим месяцем (78,36 евро).

Директор по закупкам Coop Eesti Оливер Рист. Фото: Coop Eesti

В основном подешевели овощи, такие как картофель, капуста, морковь и репчатый лук. Наибольшее изменение цены произошло с морковью, цена за килограмм которой за месяц снизилась на целых 35%.