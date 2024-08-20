    ЭПЦ убрала упоминание Московского патриархата из имени и устава

    Фото: Пресс-служба ЭПЦ

    В храме иконы божьей матери «Скоропослушница» в Ласнамяэ во вторник 20 августа состоялась вторая сессия Собора Эстонской Православной Церкви . По ее итогам, религиозная организация изменила имя и устав, избавившись от упоминания в них Московского Патриархата.

    Собор принял новую редакцию устава бывшей ЭПЦ МП, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также Церковь получила новое название — «Эстонская Православная Церковь», в соответствии с томосом (указом), выданным патриархом Алексием II в 1993 году
    Собор поддержал работу Синода в переговорах с государством и выразил уверенность, что православные в Эстонии смогут преодолеть раскол, основываясь на канонах, взаимном уважении и равенстве. Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений участвовал в заседании Собора по видеосвязи.
    Было принято решение продолжить работу Собора и поручить Синоду выбрать дату следующей сессии.
    В завершение Собора участники отметили важность даты встречи, которая совпадает с 33-й годовщиной восстановления независимости Эстонии.

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