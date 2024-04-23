Новости

Николай Андреев

23 апреля 2024 в 11:49









Кафедральный собор Нарвы приостановил бесплатные обеды для бедных и готовится к сокращениям

Православный Воскресенский собор в Нарве. Фото: Николай Андреев

Православный приход в Нарве на фоне конфликта церкви и МВД объявил о готовящихся сокращениях. НКО Приход Нарвского Воскресенского кафедрального собора Эстонской православной церкви Московского патриархата подал в Кассу по безработице первичное уведомление о сокращении всех 10 работников, которые работают здесь по трудовому договору.

Однако казначей прихода, член правления НКО Андрес Кустола надеется, что сокращение все же не потребуется. Сейчас будущее прихода неясно из-за требования министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса к Эстонской православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. Министр заявил, что в случае отказа государство может закрыть приходы через суд.

Другой нарвский православный приход – Храма Нарвской иконы Божией матери – также оказывает социальную помощь: он содержит богадельню, в которой живут престарелые и лежачие больные. Настоятель этого храма протоиерей Виталий Гаврилов сказал ДВ, что намерен продолжать работу богадельни в любом случае, но не стал рассказывать об этом подробнее.

Подготовка на всякий случай

Андрес Кустола рассказал, что прихожане слова министра понимают так, что закрывать церковь он не хочет, в какой-то форме она продолжит существовать. Но больше ничего не ясно.

«Мы в неведении на сегодняшний день. Поэтому и такие меры по сокращению – на всякий случай, чтобы потом поздно не было, чтобы люди не пострадали, если бы их не поставили вовремя на учет», – рассказал Кустола.

«Мы заранее сделали извещение в Кассу по безработице, – сказал он ДВ. – Нужно же будет второе уведомление подавать через какое-то время. И, я думаю, что к этому времени мы уже определимся, в каком направлении государство будет двигаться – будет нас или закрывать, или реорганизовывать, или что? К какому знаменателю мы придем, о чем мы договоримся?»

По словам Андреса Кустола, приход как некоммерческая организация имеет с четырьмя священнослужителями обязательственно-правовые договоры, о расторжении которых не нужно уведомлять Кассу по безработице. Еще 10 человек работают по обычным трудовым договорам, именно об их возможном сокращении сейчас объявлено.

Всего приход кафедрального собора является работодателем для 14 человек, сказал Кустола: «Священники, все дьяконы, помощники в алтаре, плюс вспомогательный персонал – храм нужно убирать, косить траву вокруг. И мы же еженедельно кормим 300 бедных. Каждую субботу и воскресенье к нам приходят 300 человек с талонами, которые мы раздаем через различные департаменты. И пока мы на месяц приостановили кормление».

Для раздачи бесплатного питания в одноразовой посуде оборудована кухня в здании напротив собора, которое принадлежит приходу, рассказал член правления прихода.

«Есть деньги – платим зарплаты»

Андрес Кустола, который в приходе Воскресенского собора отвечает за финансы, рассказал, что источник дохода прихода – пожертвования частных лиц. Ранее по несколько тысяч евро в год каждой церкви в Нарве выделяли городские власти из бюджета, но в этом году такой помощи не было.

«Каждый приход живет только с тех денег, которые он получил от прихожан. Никакого другого финансирования – ни московского, ни какого-то еще, о котором иногда говорят, нет. Есть деньги – платим зарплаты, нет денег – не платим. Есть деньги – кормим людей, нет денег – не кормим», – сказал Андрес Кустола.

Он надеется, что конфликт церкви с государством в итоге закончится решением, которое устроит всех. Кустола отмечает, что прихожане не замышляют ничего плохого, и верит, что чиновники министерства тоже не имеют намерения навредить им.

«Я все-таки надеюсь на хороший результат, на то, что мы договоримся с Министерством внутренних дел о каком-то решении, и будет просто изменение устава. Но это мои надежды. Как решит синод Эстонской православной церкви, нам сейчас трудно сказать», – рассуждает он.