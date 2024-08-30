В августе инфляция в Эстонии составила 3,4%
Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann
Потребительские цены в Эстонии в июле выросли на 3,4% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики, опубликованная 30 августа.
По сравнению с июлем цены выросли на 0,35%, передает rus.err.ee.
В июле годовая инфляция в Эстонии составила, по уточненным данным, 3,4%, таким образом в августе она осталась на том же уровне, что и в предыдущий месяц.
Окончательные данные о том, насколько в августе изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 6 сентября.
В августе 2023 года инфляция в Эстонии составила 4,3%.
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