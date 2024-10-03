Назад 03.10.24, 11:04 В Петербурге взят под стражу гражданин Эстонии Крупный коррупционный скандал, разгорающийся в Санкт-Петербурге, затронул гражданина Эстонии. Никита Чоха взят под стражу по подозрению в мошенничестве и растрате денег городской больницы. В Эстонии человек с таким же именем и датой рождения является собственником стоматологической клиники.

Никита Чоха в зале суда. Foto: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

На этой неделе в российском Петербурге прошел целый ряд задержаний сотрудников и других лиц, связанных с Городской больницей №20, пишет местное издание «Фонтанка»: «Среди арестованных работников петербургской больницы – граждане Эстонии, Израиля, обладатели рабочих виз в ОАЭ и греческого ВНЖ». Арестованных подозревают в организации схемы с «мертвыми душами» – следствие полагает, что сотрудники больницы сговорились и фиктивно наняли сотрудников, перечислили им не менее 344 млн рублей в качестве зарплаты, а затем похитили эти деньги.

Экономическая полиция 1 октября провела около 50 обысков по делу в домах и квартирах фигурантов в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. В результате в кабинетах следствия на Лиговском проспекте, 145 оказалось около 35 человек. 9 из них задержаны – восемь взяты под стражу, одна – отправлена под домашний арест.

Как пишет «Коммерсант-СПб» , на скамье подсудимых оказались заместитель главного врача по экономическим вопросам Наталия Чоха, которая якобы фиктивно трудоустроила в учреждение своих родственников: 75-летнюю Валентину Чоху, 26-летнего племянника Никиту Чоху (регистратор), его жену Анну Кудишину (оператор ЭВМ).

Находящийся сейчас в СИЗО Никита Чоха – гражданин Эстонии. У него двойное гражданство, в том числе российское, кроме того, он имеет рабочую визу в ОАЭ.

Чоха просил домашний арест, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, но был взят под стражу. Среди задержанных значится и Наталия Чоха, заместитель главврача по экономике, какие у нее родственные связи с Никитой и есть ли у нее тоже эстонское гражданство, суд не уточнил.

Никита Чоха, фото Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Человек с таким же именем и фамилией владеет стоматологической клиникой Clinik Dentalis в Таллинне. Дата рождения владельца страницы Никиты Чоха в социальной сети вКонтакте совпадает с датой рождения эстонского предпринимателя. Управляет Clinik Dentalis Валентина Чоха, возраст которой также совпадает с возрастом задержанной.

Скриншот страницы Никиты Чоха в ВК, фото 2017 года.

В Эстонии бизнес Clinik Dentalis успешен: она попала в ТОП Газелей Äripäev, на 1497-е место.

Скриншот страницы Никиты Чоха в ВК. Фото 2018 года под постом: На прошедшем этапе поиграл с ребятами-земляками из #tallinnthunder Первые игры у нас не заходили. Но под конец мы проснулись и в итоге 3-е место. Такие вот дела. Спасибо ребятам за отличный игровой день. #бегаю #стреляю #непопадаю #гулигули”

Clinik Dentalis OÜ была основана 7 лет назад. Руководит компанией Валентина Чоха, владелец компании на 100% – Никита Чоха. В 2023 году Clinik Dentalis получила прибыль в размере 31 721 евро при выручке от продаж 146 896 евро.

Наталия Чоха, фото Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

В Clinik Dentalis по телефону ДВ ответили, что владельца Никиты Чоха, равно как и управляющей Валентины Чоха, сейчас нет в Таллинне, информацией об аресте они не располагают и продолжают работать в обычном режиме.

Комментарий МИД Эстонии: Насколько известно МИД, указанное лицо не является гражданином Эстонии. Посольство не было проинформировано об этом случае. Кроме того, напоминаем, что двойное гражданство Эстонии и России рассматривается Российской Федерацией как гражданство России. Следовательно, даже если у человека есть двойное гражданство, МИД или посольство не смогли бы ничего сделать, поскольку власти Российской Федерации не были бы обязаны информировать нас о случаях, связанных с двойным гражданством, и невозможно предложить консульскую помощь лицам с двойным гражданством.

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