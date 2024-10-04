Назад 04.10.24, 10:07 Производство промышленной продукции вновь сократилось – больше всего в деревообработке По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в августе 2024 года продукции в постоянных ценах на 6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Из трех секторов промышленности производство увеличилось в горнодобывающей промышленности (1,9%), однако сократилось в энергетике (5,6%) и в обрабатывающей промышленности (на 6,4%).

Среди наиболее весомых отраслей обрабатывающей промышленности сокращение наблюдалось в деревообработке (14,4%), а также в производстве электрооборудования (4,7%) и строительных материалов (8%). Foto: Andras Kralla

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что, как и в первом полугодии, когда объем производства обрабатывающей промышленности сократился на 6%, аналогичное сокращение продолжилось и в августе: «Как и в предыдущие месяцы, объем промышленной продукции сократился в двух третьих отраслей обрабатывающей промышленности».

Среди наиболее весомых отраслей обрабатывающей промышленности сокращение наблюдалось в деревообработке (14,4%), а также в производстве электрооборудования (4,7%) и строительных материалов (8%). Почти на том же уровне осталось производство продуктов питания, которое сократилось лишь на 0,2%, и производство изделий из металла, которое увеличилось на 0,7%. Среди наиболее весомых отраслей промышленности рост наблюдался в производстве компьютеров и электронного оборудования (2,5%), резиновых и пластмассовых изделий (6%), а также химической продукции (2,4%).

В августе 2024 года на внешнем рынке было продано 67% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с августом 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности сократилась в текущих ценах на 4,9% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 13,4%, продажа продукции на экспорт выросла на 0,5%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в августе объемы промышленного производства увеличились по сравнению с июлем на 1,8%, в обрабатывающей промышленности – на 2,8%.

В сфере энергетики производство электроэнергии в августе количественно (MВт-ч) увеличилось на 10,3%, производство тепла – на 3,2%.

Индекс объема промышленной продукции – индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.

Индекс промышленного оборота – индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.

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