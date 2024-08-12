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dv.ee

12 августа 2024 в 13:58









Новый Закон о лесе вводит более строгие ограничения

Министр климата Йоко Алендер подчеркнула, что новый Закон о лесе должен дать гражданам уверенность в том, что природа и леса в Эстонии сохранятся, а также обеспечить предприятиям доступ к ресурсам. Фото: Ken Mürk / ERR / Scanpix

Законопроект Министерства климата подразумевает резкое увеличение площади охраняемых зон и запрет сплошной вырубки на этих территориях. Чтобы смягчить влияние данных изменений на компании, предусматривается возможность создания лесных насаждений на территории размером около 100 000 гектаров, пишет Äripäev.

Изменения в Законе о лесе и Законе об охране природы, которые разрабатывались в течение семи лет, достигли финальной стадии. Так, размер природоохранных территорий будет увеличен до 30% от общей площади Эстонии, а сплошная вырубка в этих зонах будет полностью запрещена. Сейчас охраняемые зоны составляют 27,7% от общей площади суши – туда входят не только леса, но и луга, болота и прибрежные зоны.