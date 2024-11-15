Назад 15.11.24, 10:28 Число безработных снизилось на 1500 человек за квартал По данным Департамента статистики, уровень безработицы в третьем квартале 2024 года составил 7,4%, уровень трудовой занятости – 69,1%, а уровень участия в рабочей силе – 74,6%. По сравнению с предыдущим кварталом безработных стало на 1500 меньше.

В сфере строительства количество занятых увеличилось по сравнению с прошлым годом. Foto: Liis Treimann

Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что по сравнению со вторым кварталом уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта: «В третьем квартале насчитывалось 56 300 безработных, и с начала года их число постепенно уменьшалось, однако их все же было на 1500 больше, чем в третьем квартале 2023 года».

По сравнению со вторым кварталом текущего года в третьем квартале число безработных сократилось на 1500 человек. Снижение безработицы в предыдущем квартале имело место главным образом среди мужчин и молодых людей в возрасте 15-24 лет. «В этой возрастной группе в третьем квартале было на 2300 безработных меньше, чем во втором квартале, тогда как среди женщин в возрасте 25-64 лет число безработных увеличилось на 2700 человек. Среди мужчин того же возраста безработных стало на 1600 меньше», – отметила аналитик.

Летний пик рабочей силы пришелся на второй квартал

В годовом сравнении уровень безработицы достаточно равномерно увеличился во всех возрастных группах. Среди лиц в возрасте 15-74 лет уровень безработицы составил 7,4%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в третьем квартале 2023 года.

Аналитик пояснила, что в летние месяцы интерес к работе традиционно увеличивается, особенно среди молодежи, в связи с чем возрастает и уровень участия в рабочей силе, то есть доля людей трудоспособного возраста, которые либо работают, либо хотят работать и ищут работу.

«В этом году летний пик рабочей силы пришелся на второй квартал, и к третьему кварталу численность рабочей силы уменьшилась. В результате, в третьем квартале уменьшилось не только число безработных, но и занятых», – сказала Васильева.

По сравнению со вторым кварталом число занятых сократилось на 6500 человек

По сравнению с третьим кварталом прошлого года число занятых увеличилось на 6300 человек. Квартальное снижение на 6500 человек произошло в основном за счет женщин – в третьем квартале работало на 5800 женщин меньше, чем во втором квартале. Число работающих мужчин за этот период сократилось на 700 человек.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года число занятых увеличилось в секторе сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, а также в промышленности и строительстве, но несколько сократилось в секторе услуг. По сравнению со вторым кварталом текущего года число занятых увеличилось только в промышленности и строительстве. В секторе услуг в третьем квартале работало на 16 100 человек меньше, чем во втором квартале.

Foto: Департамент статистики

В годовом сравнении уровень занятости остался на прежнем уровне

В сравнении по регионам в третьем квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом число занятых мужчин в Таллинне увеличилось на 9500, а число занятых женщин уменьшилось на 8600 человек.

«В остальных частях Харьюмаа ситуация была обратной: по сравнению со вторым кварталом занятых мужчин стало на 4700 меньше, а занятых женщин – на 2500 больше. В Центральной и Северо-Восточной Эстонии занятость женщин также увеличилась, в то время как занятость мужчин снизилась. В Южной Эстонии за квартал уменьшилось число занятых мужчин и женщин», – добавила аналитик.

Годовой рост занятости на 6300 человек произошел за счет женщин, главным образом в Северной Эстонии – в третьем квартале этого года занятых женщин было на 6400 больше, чем в прошлом году, в то время как число занятых мужчин уменьшилось на 100. По сравнению с прошлым годом в Харьюмаа число занятых увеличилось на 7100 человек, а в Ида-Вирумаа – на 2000. В других регионах за год количество занятых сократилась.

В третьем квартале уровень трудовой занятости составил 69,1%, оставшись ровно на том же уровне, что и год назад. За квартал уровень занятости снизился на 0,6 процентного пункта. По регионам наиболее высокий уровень занятости сохраняется в Северной Эстонии, а самый низкий – в Северо-Восточной Эстонии.

Наряду с уменьшением числа безработных и занятых в третьем квартале увеличилось количество людей, находящихся вне рабочей силы, то есть экономически неактивных. В третьем квартале этого года их было на 7900 больше, чем во втором квартале, и на 1700 больше, чем год назад. Уровень участия в рабочей силе составил 74,6%, что на 0,8 процентного пункта ниже, чем во втором квартале, но на 0,1 процентного пункта выше, чем годом ранее.

В статистике рабочей силы отражены постоянные жители Эстонии, которые проживают или планируют жить в Эстонии на протяжении как минимум одного года. Количество военных беженцев из Украины, имеющих временную защиту и охваченных исследованием рабочей силы, для предоставления касающихся их оценок является недостаточным.