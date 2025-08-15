Назад 15.08.25, 09:42 Свиновод из Ляэнемаа: не все производители продолжат, многие, скорее всего, прекратят деятельность Предприниматель из Ляэнемаа Эрмо Сепп, владеющий свинофермой примерно на 3000 голов, сомневается, что многие свиноводы смогут продолжить деятельность после вспышки африканской чумы свиней и уничтожения поголовья.

По словам Эрмо Сеппа, после чумы несколько фермеров могут приостановить производство.

Foto: Liis Treimann

«Конечно, не все производители продолжат, скорее всего прекратят или будут перераспределять производство», — отметил он.

В Эстонии активно распространяется африканская чума свиней — на уничтожение уже уже приговорено 26 000 домашних свиней. Всего в стране насчитывается 283 000 домашних свиней. Для сдерживания распространения болезни значительно увеличили отстрел диких кабанов, а фермерам предлагается дополнительная поддержка для инвестиций в соблюдение санитарных требований.

Эрмо Сепп, входящий в кооператив Viru Liha, рассказал, что до сих пор остается неясным, как именно африканская чума попадает на фермы. «На фермах, где чума уже бушует, установлен очень высокий уровень биологической безопасности, и персонал прошел обучение», — сказал он. Он добавил, что подозревают насекомых — мух и оводов, контроль над которыми гораздо сложнее.

По словам Сеппа, во время прошлой вспышки африканской чумы на его предприятии были разработаны меры безопасности, которые до сих пор соблюдаются. «После возникновения текущей новой вспышки дополнительных мер мы действительно не вводили, идет информирование, наблюдение, более частая замена дезинфицирующих средств, повторение процедур», — пояснил он. «Появилось некоторое чувство опасности». Сепп рассказал о фермах полного цикла (от выращивания до продажа) — если болезнь достигает такой фермы, потребуется полтора-два года, чтобы восстановить поголовье и возобновить производство. «Не могу сказать, хватит ли сил продолжать, если произойдет заражение», — сказал он. «Если болезнь уже на ферме, то моя роль исчерпана, чиновники берут контроль на себя». Если Эстония введет запрет на экспорт свинины, по словам Сеппа, это не повлияет на потребителей. Удар придется по тем свиноводам, которые строили свою бизнес-модель вокруг экспорта. «Кто экспортирует, получает лучшую цену. Все, кто занимается бизнесом, знают, что значит потеря делового партнера». По мнению Сеппа, происходящее вокруг фермы Nurme — это политическая игра. «Там хотят набрать популярность через СМИ», — сказал он. «Я же верю науке, я доверяю нашим ученым и специалистам». Фермы полного цикла сделали большие инвестиции, и заново восстановить основное поголовье после чумы и запустить производство крайне сложно. Поэтому он считает, что часть производителей скорее прекратит деятельность или перераспределит производство на другие направления. По словам Сеппа, многие фермеры являются смешанными производствами, которые также занимаются выращиванием зерновых. Кроме того, он слышал о планах перейти от свиноводства к птицеводству. «Очень многие свиноводы уже свое дело жизни сделали и заработали пенсию». Число отстреливаемых диких кабанов удвоят 3 миллиона евро уже выделено на инвестиции в сантиарные условия на фермах, дополнительные меры поддержки, по словам министра Хендрика Иоханнеса Террасе, еще предстоит найти. Во-вторых, для сдерживания распространения большая часть диких свиней в Эстонии будут подвержены отсрелу.

Департамент окружающей среды сообщил, что количество отстреливаемых диких свиней в сезоне охоты будет удвоено до 18 000 особей. По словам Террасе, цель — сократить численность до трех животных на тысячу гектаров. Кроме того, министр пообещал, что государство будет закупать консервы из мяса отстрелянных диких свиней.

Африканская чума свиней обнаружена: · 13.08 — свиноферма Kuula (Пыльвамаа, волость Канепи), около 6700 домашних свиней · 12.08 — свиноферма Ilmatsalu (Тартумаа, Тарту), около 2000 домашних свиней · 29.07 — ферма Nurme (Вильяндимаа, волость Вильянди), 4500 домашних свиней · 25.07 — ферма Petlema (Рапламаа, волость Кехтна), около 4000 домашних свиней · 24.07 — хутор Porkna (Тартумаа, волость Тарту), 9 домашних свиней · 18.07 — ферма Kisla (Тартумаа, волость Кастре), более 6000 домашних свиней · 30.06 — ферма Tempo (Вильяндимаа, волость Мульги), более 2700 домашних свиней

В настоящее время очаговое поражение зарегистрировано на трех фермах с общим количеством в 12 000 свиней. Из этих трех в первую очередь в фокусе Сельскохозяйственного и продовольственного департамента поголовье фермы Kuula Atria. По словам Террасе, это делается исключительно ради самих животных: в отличие от других зараженных ферм на Kuula уже погибло несколько десятков свиней, и протекание болезни очень мучительно для животных. «Это моральное решение», — сказал министр.

В то же время это означает, что убой свиней на ферме Nurme откладывается, там обнаружен только один носитель болезни, и одновременно активисты, желающие препятствовать убою, ограничивают возможности фермы.