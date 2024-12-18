Госконтролер: объем сокращений расходов в 2025 году пока установить невозможно

Окончательный ответ на вопрос о том, проведено ли сокращение бюджета на 2025 год и в каком виде, можно будет дать только в первом квартале 2026 года, поскольку бюджет основан на деятельности, а управлять им предполагается в традиционном формате, основанном на расходах, сказал государственный контролер Янaр Хольм, передает rus.err.ee.
- Государственный контролер Янaр Хольм. Foto: Raul Mee
Он указал, что в соответствии с коалиционным соглашением расходы на персонал, хозяйственные расходы, а также операционные и целевые субсидии должны быть сокращены на 10% в течение трех лет. Кроме того, по словам Хольма, на заседании специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом в понедельник стало известно, что, помимо прочих субсидий, будут сокращаться также инвестиционные субсидии.
«Министерство финансов также подтвердило, что в случае четырех видов расходов, упомянутых в предыдущем пункте, будут сокращены лишь ограниченные расходы. Исключения составляют внешние средства, расходы, покрываемые доходами от продажи CO2, и расчетные, то есть предусмотренные законом, расходы», – пояснил государственный аудитор.
По словам Хольма, однозначный ответ о том, реализовано ли и в какой форме сокращение 2025 года, будет дан только в первом квартале 2026 года: «Причина в том, что расходы на персонал, хозяйственные расходы, инвестиционные субсидии и другие субсидии, которые сокращаются на основании коалиционного договора, не зафиксированы в Законе о государственном бюджете как предельные суммы. Они указаны в приложении к государственному бюджету и в пояснительной записке к нему, но министр не обязан учитывать это распределение при осуществлении расходов. Потолок расходов в государственном бюджете установлен для результативных сфер деятельности».
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