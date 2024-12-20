Назад 20.12.24, 10:30 Пярну хочет, чтобы государство приватизировало местный аэропорт. Свет против Регулярное авиасообщение в Пярну, планировавшееся как важное средство привлечения иностранных туристов, так и не заработало, и городские власти задумались о приватизации неиспользуемого аэропорта, содержание которого ежегодно обходится в несколько сотен тысяч евро.

Самолет. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock

Предполагалось, что авиасообщение будут спонсировать местные туристические предприятия, однако последние не выделили на это деньги в текущем году и не собираются этого делать и в следующем году, передает rus.err.ee.

В такой ситуации городские власти не считают разумным содержать дорогостоящий аэропорт, и, по словам мэра Пярну Ромека Розенкраниуса, после совещания с другими местными самоуправлениями в Пярнуском уезде решили предложить государству приватизировать аэропорт.

Министр инфраструктуры Владимир Свет не согласился с этой точкой зрения, указав, что государство вложило в аэропорт 20 млн евро именно по настоянию местных властей и бизнеса: «Думаю, что безответственно вносить предложение, чтобы государство по сути списало эти 20 миллионов».

По словам Света, очевидно, что без дополнительного финансирования международное авиасообщение в Пярну не появится, но вместо приватизации аэропорта следует искать возможности окупить сделанные в него инвестиции.