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  • 20.12.24, 10:30

Пярну хочет, чтобы государство приватизировало местный аэропорт. Свет против

Регулярное авиасообщение в Пярну, планировавшееся как важное средство привлечения иностранных туристов, так и не заработало, и городские власти задумались о приватизации неиспользуемого аэропорта, содержание которого ежегодно обходится в несколько сотен тысяч евро.
Самолет. Фото иллюстративное.
  • Самолет. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
Предполагалось, что авиасообщение будут спонсировать местные туристические предприятия, однако последние не выделили на это деньги в текущем году и не собираются этого делать и в следующем году, передает rus.err.ee.
В такой ситуации городские власти не считают разумным содержать дорогостоящий аэропорт, и, по словам мэра Пярну Ромека Розенкраниуса, после совещания с другими местными самоуправлениями в Пярнуском уезде решили предложить государству приватизировать аэропорт.
Министр инфраструктуры Владимир Свет не согласился с этой точкой зрения, указав, что государство вложило в аэропорт 20 млн евро именно по настоянию местных властей и бизнеса: «Думаю, что безответственно вносить предложение, чтобы государство по сути списало эти 20 миллионов».
По словам Света, очевидно, что без дополнительного финансирования международное авиасообщение в Пярну не появится, но вместо приватизации аэропорта следует искать возможности окупить сделанные в него инвестиции.

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