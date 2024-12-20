Пярну хочет, чтобы государство приватизировало местный аэропорт. Свет против

Регулярное авиасообщение в Пярну, планировавшееся как важное средство привлечения иностранных туристов, так и не заработало, и городские власти задумались о приватизации неиспользуемого аэропорта, содержание которого ежегодно обходится в несколько сотен тысяч евро.
- Самолет. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
Предполагалось, что авиасообщение будут спонсировать местные туристические предприятия, однако последние не выделили на это деньги в текущем году и не собираются этого делать и в следующем году, передает rus.err.ee.
В такой ситуации городские власти не считают разумным содержать дорогостоящий аэропорт, и, по словам мэра Пярну Ромека Розенкраниуса, после совещания с другими местными самоуправлениями в Пярнуском уезде решили предложить государству приватизировать аэропорт.
Министр инфраструктуры Владимир Свет не согласился с этой точкой зрения, указав, что государство вложило в аэропорт 20 млн евро именно по настоянию местных властей и бизнеса: «Думаю, что безответственно вносить предложение, чтобы государство по сути списало эти 20 миллионов».
По словам Света, очевидно, что без дополнительного финансирования международное авиасообщение в Пярну не появится, но вместо приватизации аэропорта следует искать возможности окупить сделанные в него инвестиции.
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Реконструкция Пярнуского аэропорта обошлась в 20 млн евро, а на его содержание уходит более полутора миллиона евро в год. Однако единственное направление, куда можно улететь из летней столицы Эстонии – это Рухну, пишет Ärileht
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Когда центристы предложили реконструировать Пярнуский аэропорт, их самые пессимистичные прогнозы предполагали, что его пассажиропоток составит 6000 пассажиров в год. В реальности он не доходит и до 3000 пассажиров в год.
AS Tallinna Lennujaam вводит сбор за безопасность в размере 2,87 евро и увеличивает плату для пассажиров с особыми потребностями на 0,18 евро. Оба сбора будут включены в стоимость билета и начнут действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту – с 1 апреля 2025 года, сообщается в пресс-релизе.
Авиакомпания NyxAir возобновила пассажирские перевозки по маршруту Пярну-Хельсинки. Первым рейсом в Пярну было доставлено семь пассажиров, в Хельсинки самолет вылетел с четырьмя пассажирами.
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