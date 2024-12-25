Назад 25.12.24, 11:49 Бюджет Кассы здоровья увеличится, но очереди к врачам станут лишь длиннее В следующем году бюджет Кассы здоровья будет почти на 138 млн евро больше, чем в этом, но пациенты столкнутся с еще более длинными очередями к врачам, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

«Нам придется оплачивать часть расходов за 2024 год. Как мы знаем, с 1 апреля этого года зарплаты медицинских работников повысились, и на их покрытие уйдет довольно большая часть дополнительных денег в бюджете, то есть у нас появятся некоторые постоянные расходы», – пояснила член правления Кассы здоровья Марко Тяхнас.

По словам Тяхнаса, бюджета должно быть достаточно, чтобы сохранить очереди к врачам на нынешнем уровне; прежде всего, основное внимание будет уделено стационарному лечению.

В то же время финансовый руководитель Северо-Эстонской региональной больницы Кайри Кивимяэ отметила, что «все еще приходится ограничивать плановое лечение, а это означает, что очереди будут расти».

Из-за действующего коллективного договора на зарплату врачей в первом квартале следующего года будет потрачено на 28 млн евро больше, чем в этом году, и, по словам главы Союза больниц Урмаса Суле, у больниц нет финансовых возможностей для повышения зарплаты.