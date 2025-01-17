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  • 17.01.25, 13:29

Опрос: при потере дохода 30% жителей Эстонии не смогут продержаться более месяца

Согласно исследованию Kantar Emor, проведенному по заказу LHV, в случае потери постоянного дохода 32% трудоспособных жителей Эстонии не смогли бы продержаться более одного месяца. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился в два раза.
Резкий рост стоимости жизни в последние годы существенно снизил объем сбережений жителей Эстонии.
  • Резкий рост стоимости жизни в последние годы существенно снизил объем сбережений жителей Эстонии. Foto: Shutterstock
«Разрыв между отношением людей к финансам и их реальным поведением продолжает расти. Хотя большинство жителей Эстонии считает накопления важными, 68% респондентов откладывают менее 10% своего дохода. К сожалению, низкий уровень сбережений делает жителей Эстонии очень уязвимыми перед неожиданными обстоятельствами», – отметил руководитель подразделения инвестиционных услуг LHV Сандер Пиккель.
Наибольшая финансовая неуверенность наблюдается среди людей в возрасте 25-34 лет, из которых 41% смогут продержаться без дохода всего месяц. В возрастной группе 35-49 лет этот показатель составляет 37%, а среди людей старше 50 лет – 26%.
Создание финансовой подушки – ключ к стабильности
Эксперты рекомендуют создать финансовую подушку, которая в случае необходимости позволит покрывать расходы хотя бы в течение трех месяцев. «Финансовый резерв важен для того, чтобы быть готовым к непредвиденным расходам, будь то медицинские расходы, ремонт дома или потеря работы. Подушка безопасности помогает сохранить привычный уклад жизни хотя бы на короткий срок в сложной ситуации», – пояснил Пиккель.
Исследование показало, что сбережения, покрывающие расходы на три месяца и более, сегодня есть лишь у 30% трудоспособных жителей Эстонии. В 2022 году этот показатель составлял 48%. Особенно заметен спад в группе 35-49 лет, где только 24% имеют сбережения больше, чем на три месяца. Среди 25-34-летних этот показатель равен 29%, а среди людей старше 50 лет – 37%.
Влияние роста стоимости жизни
Резкий рост стоимости жизни в последние годы существенно снизил объем сбережений жителей Эстонии. При этом многие мифы о накоплениях и инвестициях сохраняются. «Регулярные и автоматизированные взносы в подходящий накопительный инструмент – один из самых эффективных и разумных способов укрепить финансовую стабильность», – заявил Пиккель.
Пиккель рекомендует рассматривать процесс накопления как долгосрочный путь, по которому стоит двигаться небольшими шагами. Хорошей идеей является планирование ежемесячных накоплений и настройка автоматических платежей на подходящую сумму. Например, при средней брутто-зарплате в Эстонии в 2000 евро и цели создать финансовую подушку в размере 5000 евро за два года, нужно откладывать чуть более 200 евро в месяц.
«Еще более мудрым решением будет использование накопительных счетов, предлагаемых различными сервисами, где на сбережения начисляются проценты. Это небольшой, но полезный бонус, который поможет быстрее достичь цели», – отметил Пиккель.
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