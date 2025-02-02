Политолог: главная борьба XXI века будет между зелеными и фашистами
«Кандидатом на главную политическую идеологию этого века может стать национал-консерватизм, – писал недавно политолог Тонис Саартс. В интервью «Лидеру мнений Äripäev» он утверждает, что самой значительной противодействующей ему силой станет зеленое движение.
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Согласно Саартсу, за последние два века две прогрессивные идеологии – сначала либерализм в XIX веке, а затем социал-демократия в XX веке – сменились, и в качестве ведущей силы XXI века политолог видит национал-консерватизм.
По его словам, при описании центрального политического конфликта может помочь последняя работа социолога Майкла Манни. «В своей последней книге он выдвигает тезис, что доминирующими идеологиями XXI века станут зеленые и праворадикалы-фашисты», – отметил Саартс.
По его мнению, национал-консерватизм отличается от идеологий прошлых веков тем, что в нем отсутствует прогрессивная повестка – другими словами, он не ориентирован на будущее, а занимается ностальгической политикой.
Как шире описать политический конфликт и возвращается ли классовая война, объясняет Саартс в интервью, которое провёл Индрек Лепик (на эстонском языке).
Politoloog: 21. sajandi võitlus tuleb roheliste ja fašistide vahel
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