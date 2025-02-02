Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,34%291,28
  • OMX Riga0,34%875,46
  • OMX Tallinn0,28%1 827,28
  • OMX Vilnius0,52%1 140,51
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 1000,31%8 673,96
  • Nikkei 2250,15%39 572,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,2
  • OMX Baltic0,34%291,28
  • OMX Riga0,34%875,46
  • OMX Tallinn0,28%1 827,28
  • OMX Vilnius0,52%1 140,51
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 1000,31%8 673,96
  • Nikkei 2250,15%39 572,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,2
  • 02.02.25, 16:00

Политолог: главная борьба XXI века будет между зелеными и фашистами

«Кандидатом на главную политическую идеологию этого века может стать национал-консерватизм, – писал недавно политолог Тонис Саартс. В интервью «Лидеру мнений Äripäev» он утверждает, что самой значительной противодействующей ему силой станет зеленое движение.
Перед всеобщими выборами 23 февраля в Германии немцы опасаются, что психологический барьер, много лет защищавший страну от праворадикалов, будет преодален партией AfD.
  • Перед всеобщими выборами 23 февраля в Германии немцы опасаются, что психологический барьер, много лет защищавший страну от праворадикалов, будет преодален партией AfD. Foto: IMAGO/Scanpix
Согласно Саартсу, за последние два века две прогрессивные идеологии – сначала либерализм в XIX веке, а затем социал-демократия в XX веке – сменились, и в качестве ведущей силы XXI века политолог видит национал-консерватизм.
По его словам, при описании центрального политического конфликта может помочь последняя работа социолога Майкла Манни. «В своей последней книге он выдвигает тезис, что доминирующими идеологиями XXI века станут зеленые и праворадикалы-фашисты», – отметил Саартс.
По его мнению, национал-консерватизм отличается от идеологий прошлых веков тем, что в нем отсутствует прогрессивная повестка – другими словами, он не ориентирован на будущее, а занимается ностальгической политикой.
Как шире описать политический конфликт и возвращается ли классовая война, объясняет Саартс в интервью, которое провёл Индрек Лепик (на эстонском языке).
Politoloog: 21. sajandi võitlus tuleb roheliste ja fašistide vahel
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.06.24, 17:00
Делов-то: правый поворот – что он нам несет?
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают итоги выборов в Европарламент, возможный раскол в правящей в Эстонии коалиции, «зеленый свет» для АЭС от Рийгикогу и другие темы недели.
Mнения
  • 21.01.25, 16:06
Ярослав Тавгень: Трамп начал задорно, но местами поджимает Конституция
Львиная доля указов, уже выпущенных Трампом, направлена на решение проблем в сфере номер один для многих американцев – иммиграции. Некоторые из указов революционны, но в этом и их проблема: они могут противоречить Конституции и быть заблокированы судами, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Mнения
  • 31.10.22, 16:45
Либман: Март Хельме не «агент Кремля», а хитрый политик
Март Хельме не «агент Кремля», а хитрый политик, грамотно подбирающий ключи к избирателям, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Интервью
  • 15.11.23, 14:17
Рихо Террас: у США нет желания реально выиграть войну в Украине
«Мы даем Украине столько, чтобы они не умерли, но и не выжили», – заявил бывший глава Сил обороны, а ныне член Европарламента от «Отечества», генерал в отставке Рихо Террас. Особенно критически он высказался о Соединенных Штатах.
  • ST
Content Marketing
  • 23.01.25, 11:52
Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 31.01.25, 08:29
Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию
2
Новости
  • 31.01.25, 19:32
США вышлют из страны 94 гражданина Эстонии
3
Новости
  • 31.01.25, 15:30
В Кийза начинается строительство самого мощного в континентальной Европе аккумуляторного парка
4
Новости
  • 29.01.25, 11:22
Остынут ли нарвские батареи, если отключится свет?
5
Новости
  • 29.01.25, 14:47
Тринадцать лет спустя: церковь получила разрешение построить самое высокое здание в Таллинне
6
Новости
  • 31.01.25, 14:11
Безумие или гениальная инвестиция? За кружки с муми-троллями выкладывают космические суммы

Последние новости

Новости
  • 02.02.25, 16:00
Политолог: главная борьба XXI века будет между зелеными и фашистами
Mнения
  • 02.02.25, 14:41
Городской депутат: нужны налоговые льготы и бесплатная парковка для малого бизнеса
Mнения
  • 02.02.25, 13:51
Карл Мярка: давайте заставим зеленые технологии работать на деле
Новости
  • 02.02.25, 12:36
Глава центробанка Чехии хочет купить биткойны на миллиарды
Новости
  • 02.02.25, 11:45
В ЕС вступил в силу закон, ограничивающий использование ИИ
Mнения
  • 02.02.25, 10:58
Татьяна Вакуленко: климат не спрашивает, кто хозяин Белого дома
Новости
  • 01.02.25, 14:34
«Наша команда — наш самый большой актив». Семейный бизнес в Тарту бросает вызов крупным конкурентам
Новости
  • 01.02.25, 13:20
Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле

Сейчас в фокусе

Кейо Мехтонен отошел от дел в Tallink более 15 лет назад.
Биржа
  • 31.01.25, 08:29
Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию
«Мы сознательно начинали вдвоем. Не хотели никого, потому что видели, что справляемся сами», – описал Тоомас Хайнла начало семейного бизнеса. На фото также изображена его супруга Ульви Хайнла.
Новости
  • 01.02.25, 14:34
«Наша команда — наш самый большой актив». Семейный бизнес в Тарту бросает вызов крупным конкурентам
Администрация Трампа массово высылает иностранцев.
Новости
  • 31.01.25, 19:32
США вышлют из страны 94 гражданина Эстонии
По словам Хандо Суттера, в Эстонии нет человека, который отвечал бы за обеспечение конкурентоспособных цен на электроэнергию.
Новости
  • 01.02.25, 13:20
Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле
Тринадцать лет спустя: церковь получила разрешение построить самое высокое здание в Таллинне
Новости
  • 29.01.25, 14:47
Тринадцать лет спустя: церковь получила разрешение построить самое высокое здание в Таллинне
«Предполагая, что более ВВП снижаться не будет, все же стоит признать тот факт, что, по сравнению с достигнутым в начале 2022 года пиковым значением, экономика потеряла целых 5,5% и вернулась на уровень примерно 2019 года. Восполнить такие потери в одночасье невозможно», – заявил экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Mнения
  • 01.02.25, 10:30
Михкель Нестор: экономический спад завершен
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 01.02.25, 11:47
США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая
Philip Morrise teadusarenduskeskus
  • ST
Content Marketing
  • 23.01.25, 11:52
Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025