Назад 02.02.25, 16:00 Политолог: главная борьба XXI века будет между зелеными и фашистами «Кандидатом на главную политическую идеологию этого века может стать национал-консерватизм, – писал недавно политолог Тонис Саартс. В интервью «Лидеру мнений Äripäev» он утверждает, что самой значительной противодействующей ему силой станет зеленое движение.

Перед всеобщими выборами 23 февраля в Германии немцы опасаются, что психологический барьер, много лет защищавший страну от праворадикалов, будет преодален партией AfD. Foto: IMAGO/Scanpix

Согласно Саартсу, за последние два века две прогрессивные идеологии – сначала либерализм в XIX веке, а затем социал-демократия в XX веке – сменились, и в качестве ведущей силы XXI века политолог видит национал-консерватизм.

По его словам, при описании центрального политического конфликта может помочь последняя работа социолога Майкла Манни. «В своей последней книге он выдвигает тезис, что доминирующими идеологиями XXI века станут зеленые и праворадикалы-фашисты», – отметил Саартс.

По его мнению, национал-консерватизм отличается от идеологий прошлых веков тем, что в нем отсутствует прогрессивная повестка – другими словами, он не ориентирован на будущее, а занимается ностальгической политикой.

Как шире описать политический конфликт и возвращается ли классовая война, объясняет Саартс в интервью, которое провёл Индрек Лепик (на эстонском языке).