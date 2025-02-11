Назад 11.02.25, 10:59 Финляндия расследует инцидент с танкером Koala в Усть-Луге Финский самолет-разведчик не обнаружил следов разлива нефтепродуктов после взрыва на танкере Koala с грузом мазута на борту в порту Усть-Луга. Расследование инцидента продолжается, пишет Deutsche Welle

Еще один танкер так называемого «теневого флота» России Eagle S стоит на якоре возле порта Килпилахти в Порвоо, Финляндия, в Финском заливе 16 января 2025 года. Foto: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/SIPA

Власти Финляндии проведут собственное расследование инцидента на танкере Koala, севшего на мель в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Согласно данным пограничной службы Финляндии, в район происшествия был отправлен самолет-разведчик – следов разлива нефтепродуктов в Финском заливе он не обнаружил.

Пресс-секретарь Центра тревоги Эстонии на запрос Rus.Postimees о возможных сообщениях жителей Ида-Вирумаа после взрыва в соседнем российском порту Усть-Луга ответил: «На государственную информационную горячую линию звонков и сообщений подобного содержания не поступало».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил 9 февраля, что на груженном мазутом танкере Koala произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя. В результате было повреждено машинное отделение судна, а сам танкер сел на мель. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта позже заявили, что грузовые резервуары судна не повреждены, в связи с чем риск утечки нефтепродуктов отсутствует.

По информации СМИ, на борту судна находились 24 человека: четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев. Всех их эвакуировали. Танкер Koala входит в составленный экологической организацией Greenpeace список российского «теневого флота». Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуда.