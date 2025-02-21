Назад 21.02.25, 13:34 Нарвский погранпереход могут закрыть на три дня Министерство внутренних дел планирует закрыть пограничный переход в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая для кризисных учений, пишет rus.err.

Пограничный пункт в Нарве. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann

«Министерство внутренних дел направило на межведомственное согласование проект соответствующего решения, согласно которому погранпереход в Нарве закроется на время регулярных кризисных учений PPA на период с 30 апреля до утра 3 мая», – пояснила пресс-службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Лийзу Ангер.

Она добавила, что официального решения по этому вопросу еще нет.

«Решения еще нет, но его проект направлен на согласование», – пояснила Ангер, уточнив, что соответствующее решение должно быть принято правительством.

Она заверила, что общественность проинформируют о закрытии погранперехода после того, как решение будет принято.