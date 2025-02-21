Объемы строительства сократились на 6%

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2024 году строительные предприятия Эстонии построили в Эстонии и за рубежом в целом на 6% меньше, чем в 2023 году. Объем строительства на местном рынке сократился в прошлом году на 7%.
- Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
Строительные предприятия Эстонии построили в 2024 году в целом на 3,9 миллиарда евро: из них зданий построено на 2,4 миллиарда евро и сооружений – на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2023 годом зданий было построено на 9% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) – на 2% меньше.
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