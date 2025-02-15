Назад 15.02.25, 12:43 «OpenAI не продается»: в компании отвергли предложение Маска Разработчик ChatGPT – компания OpenAI – в пятницу, 14 февраля, отклонил предложение Илона Маска, подавшего заявку в совет директоров корпорации на ее покупку за 97,4 млрд долларов. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман подтвердил эту информацию, пишет Deutsche Welle

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Foto: AFP/Scanpix

«OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отверг последнюю попытку Маска подмять под себя конкурентов. Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит нашу некоммерческую организацию и ее миссию по обеспечению пользы AGI (искусственного общего интеллекта – ред.) для всего человечества», – процитировала OpenAI в соцсети X слова председателя совета директоров Брета Тейлора.

OpenAI находится сейчас в процессе изменения своей структуры и превращения в компанию, ориентированную на получение прибыли, констатировало агентство dpa.

Возглавляемый Маском консорциум, включающий его ИИ-стартап xAI, отзовет предложение о покупке OpenAI, если она откажется от планов стать коммерческой структурой, заявили адвокаты миллиардера в судебном заявлении 12 февраля.