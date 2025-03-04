В 2024 году вырос как экспорт, так и импорт услуг

По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в 2024 году экспорт услуг вырос на 7% и импорт – на 5%. Услуг было экспортировано в текущих ценах на 12,5 миллиарда евро и импортировано на 9,5 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 2,9 миллиарда евро, что на 333 миллиона евро больше, чем в 2023 году.
- В 2024 вырос рост закупок туристических услуг. Foto: Liis Treimann
По словам аналитика внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс, внешняя торговля услугами продолжает стабильный рост и в 2024 году достигла рекордного уровня.
«Больше всего на экспорт услуг повлиял рост продаж телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 459 миллионов евро), на импорт – рост закупок туристических услуг (на 134 миллиона евро). Наибольшую долю составляли другие коммерческие услуги, транспортные услуги, а также телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. В прошлом году основными партнерами по экспорту были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Соединенные Штаты Америки (8%) и Германия (8%), основными партнерами по импорту – Германия (8% от общего объема импорта), Финляндия (7%) и Литва (7%)», – пояснила Леппметс.
В четвертом квартале 2024 года экспорт услуг вырос на 6%, импорт – на 7%. Услуг было экспортировано в текущих ценах на 3,3 миллиарда евро и импортировано на 2,5 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 731 миллион евро, что на 13 миллионов евро больше, чем годом ранее.
В четвертом квартале больше всего, а именно на 1,02 млрд евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовал экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (879 миллионов евро) и транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузовых перевозок (648 миллионов евро). По сравнению с тем же кварталом 2023 года больше всего выросла продажа нерезидентам телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 92 миллиона евро), а также других коммерческих услуг (на 62 миллиона евро). Более всего, а именно на 16 миллионов евро, сократились продажи строительных услуг.
Основными партнерами по экспорту услуг в четвертом квартале были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Германия и Соединенные Штаты Америки (оба государства по 8%). В Финляндию больше всего продавали туристические услуги, в Германию – транспортные услуги, а в Соединенные Штаты Америки – телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. Больше всего за счет телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг выросла продажа услуг в Соединенные Штаты Америки (на 45 миллионов евро, т. е. на 27%). Более всего, а именно на 31 миллион евро (на 14%) сократилась продажа услуг в Швецию, куда экспортировалось меньше телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а также транспортных услуг.
Из услуг в четвертом квартале больше всего, а именно на 851 миллион евро, импортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, услуги по управлению и рекламные услуги, на 655 миллионов евро было импортировано транспортных услуг, в т. ч. дорожных и морских грузовых перевозок, и на 521 миллион евро – телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года более всего увеличились закупки у нерезидентов других коммерческих услуг (на 70 млн евро). Более всего сократилась продажа нерезидентам строительных услуг (на 12 млн евро).
Больше всего услуг было импортировано из Литвы (8% от общего объема импорта), Германии (7%), Финляндии (7%) и Великобритании (7%). Из Литвы и Великобритании больше всего покупали другие коммерческие услуги, а из Германии и Финляндии – транспортные услуги. Больше всего вырос импорт услуг из Люксембурга (на 37 млн евро, т. е. более чем в два раза) и Великобритании (на 34 млн евро, т. е. на 25%), откуда закупалось больше других коммерческих услуг. Более всего, а именно на 22 млн евро (31%) сократился импорт услуг из Объединенных Арабских Эмиратов, откуда закупали меньше транспортных услуг.
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