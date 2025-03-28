Страх инфляции и таможенные тарифы обрушили фондовые рынки США

Мы должны уже достаточно хорошо знать Дональда Трампа, но все же продолжаем удивляться его высказываниям и позволяем им влиять на наши финансовые решения. Так гонки не выиграть! Долгосрочное игнорирование фондового рынка США – неразумное решение для инвестора, пишет стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас.