Назад PRO 24.04.25, 15:00 «Мы проделываем отличную работу на ужасном рынке». Продать эстонские компании – непростая задача Заголовки последних месяцев создают впечатление, будто иностранный капитал боится Эстонии. Но действительно ли инвесторы избегают нашего региона? Во вторник эту тему обсудили люди, чья работа – сводить местные компании с покупателями и инвесторами.

Старший советник международного многомиллиардного фонда Lazard Гарри Джоунс рассказал, чем можно привлечь крупных иностранных инвесторов в Эстонию.

Foto: Andras Kralla

«Вам нужно приложить очень много усилий, чтобы убедить инвесторов в том, что вложения в этот регион – это окей», – признал один из участников прошедшей во вторник конференции Baltic M&A, партнер балтийской финансово-консультационной компании Porta Finanse Юлиюс Григалиюнас.