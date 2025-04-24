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  • PRO
  • 24.04.25, 15:00

«Мы проделываем отличную работу на ужасном рынке». Продать эстонские компании – непростая задача

Заголовки последних месяцев создают впечатление, будто иностранный капитал боится Эстонии. Но действительно ли инвесторы избегают нашего региона? Во вторник эту тему обсудили люди, чья работа – сводить местные компании с покупателями и инвесторами.
Старший советник международного многомиллиардного фонда Lazard Гарри Джоунс рассказал, чем можно привлечь крупных иностранных инвесторов в Эстонию.
  • Старший советник международного многомиллиардного фонда Lazard Гарри Джоунс рассказал, чем можно привлечь крупных иностранных инвесторов в Эстонию.
  • Foto: Andras Kralla
«Вам нужно приложить очень много усилий, чтобы убедить инвесторов в том, что вложения в этот регион – это окей», – признал один из участников прошедшей во вторник конференции Baltic M&A, партнер балтийской финансово-консультационной компании Porta Finanse Юлиюс Григалиюнас.
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