«Мы проделываем отличную работу на ужасном рынке». Продать эстонские компании – непростая задача
Заголовки последних месяцев создают впечатление, будто иностранный капитал боится Эстонии. Но действительно ли инвесторы избегают нашего региона? Во вторник эту тему обсудили люди, чья работа – сводить местные компании с покупателями и инвесторами.
Старший советник международного многомиллиардного фонда Lazard Гарри Джоунс рассказал, чем можно привлечь крупных иностранных инвесторов в Эстонию.
Foto: Andras Kralla
«Вам нужно приложить очень много усилий, чтобы убедить инвесторов в том, что вложения в этот регион – это окей», – признал один из участников прошедшей во вторник конференции Baltic M&A, партнер балтийской финансово-консультационной компании Porta Finanse Юлиюс Григалиюнас.
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