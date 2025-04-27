New York Times назвала причину мощного взрыва в Иране

26 апреля в иранском порту Шахид-Раджаи взорвалось вещество, используемое для производства основного компонента для твердого ракетного топлива. Причиной катастрофы могло стать неправильное обращение с веществом, пишет Deutsche Welle
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- Пожарные работают над тушением пожара в воскресенье, 27 апреля 2025 года, после мощного взрыва и пожара, произошедших в субботу в порту недалеко от южного портового города Бендер-Аббас в Иране.
- Foto: AP/Scanpix
В иранском порту Шахид-Раджаи взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для баллистических ракет, сообщила в воскресенье, 27 апреля, газета The New York Times
(NYT) со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
По сведениям частной охранной фирмы Ambrey, в марте порт принял партию ракетного топлива с перхлоратом натрия. «Согласно сообщениям, пожар возник в результате неправильного обращения с партией твердого топлива, предназначенного для использования в иранских баллистических ракетах», – заявили в Ambrey.
Агентство Tasnim передавало, что в порту взорвался топливный резервуар, но Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти заявила, что взрыв не был связан с нефтеперерабатывающими заводами, топливными резервуарами, распределительным комплексом и нефтепроводами.
Как заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари, предварительное расследование показало, что причиной аварии стал взрыв или пожар в контейнере с легковоспламеняющимися и химическими материалами.
По сведениям Tasnim, взрывная волна была столь сильной, что полностью разрушила административное здание недалеко от эпицентра и уничтожила множество автомобилей в этом районе. По последним данным МВД Ирана, в результате взрыва погибли 25 человек, 1139 получили ранения и еще шестеро пропали без вести.
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