Назад 27.04.25, 13:19 New York Times назвала причину мощного взрыва в Иране 26 апреля в иранском порту Шахид-Раджаи взорвалось вещество, используемое для производства основного компонента для твердого ракетного топлива. Причиной катастрофы могло стать неправильное обращение с веществом, пишет Deutsche Welle

Пожарные работают над тушением пожара в воскресенье, 27 апреля 2025 года, после мощного взрыва и пожара, произошедших в субботу в порту недалеко от южного портового города Бендер-Аббас в Иране.

Foto: AP/Scanpix

В иранском порту Шахид-Раджаи взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для баллистических ракет, сообщила в воскресенье, 27 апреля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По сведениям частной охранной фирмы Ambrey, в марте порт принял партию ракетного топлива с перхлоратом натрия. «Согласно сообщениям, пожар возник в результате неправильного обращения с партией твердого топлива, предназначенного для использования в иранских баллистических ракетах», – заявили в Ambrey.

Агентство Tasnim передавало, что в порту взорвался топливный резервуар, но Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти заявила, что взрыв не был связан с нефтеперерабатывающими заводами, топливными резервуарами, распределительным комплексом и нефтепроводами.

Как заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари, предварительное расследование показало, что причиной аварии стал взрыв или пожар в контейнере с легковоспламеняющимися и химическими материалами.

По сведениям Tasnim, взрывная волна была столь сильной, что полностью разрушила административное здание недалеко от эпицентра и уничтожила множество автомобилей в этом районе. По последним данным МВД Ирана, в результате взрыва погибли 25 человек, 1139 получили ранения и еще шестеро пропали без вести.