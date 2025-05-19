Назад 19.05.25, 10:20 На выборах президента Румынии победил проевропейский кандидат Либерально-прогрессивный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии, пишет DW . После подсчета почти 99 процентов бюллетеней он набирает 54 процента голосов, опережая своего оппонента – ультраправого Джордже Симиона, получившего 46 процента.

Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии.

Foto: Scanpix

О победе Дана свидетельствовали также данные экзитполов, которые провели Центр городской и региональной социологии (CURS) и Группа социально-поведенческих исследований Avangarde.

Симион признал поражение

При этом Симион сначала отвергал первые данные и заявил о собственной победе. «Мы – явные победители этих выборов. Мы заявляем об этой победе от имени румынского народа», – сказал он в прямом эфире перед своими сторонниками в Бухаресте после закрытия избирательных участков.

Аналогичные заявления он сделал в Facebook и сети микроблогов X. Позднее он признал поражение и поздравил Дана. «Он победил на выборах, и это была воля румынского народа», – написал Симион.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 4 мая. По его итогам Симион набрал около 41 процента голосов, Дан – 20,99 процента.

Румыния увидела «признаки российского вмешательства» в выборы

Ранее правительство Румынии зафиксировало «признаки российского вмешательства» в проведение второго тура выборов президента страны: «В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства», – написал представитель румынского МИДа Андрей Цэрня в соцсети Х в воскресенье, 18 мая.

По его словам, в Telegram и других социальных сетях была запущена «вирусная кампания фейковых новостей», чтобы повлиять на избирательный процесс.

Telegram отказался вводить цензуру

Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к мессенджеру в связи с президентскими выборами в Румынии с просьбой «заставить замолчать консервативные голоса».

«Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы», – написал Дуров в своем Telegram-канале, сопроводив вопрос о названии страны, которая попросила это сделать, эмодзи багета.