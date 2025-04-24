Назад 24.04.25, 14:23 Занимательная демография: пропавшие русские стали считать себя эстонцами? Опубликованные Департаментом статистики уточненные данные о населении подтвердили, что демографический «гордиев узел» на шее экономики затягивается все теснее. Но и кроме этого в них немало занимательного: например, русские в Эстонии все еще исчезают тысячами, куда-то пропали... эскимосы, а число эстонцев растет, несмотря на снижение числа граждан Эстонии.

Автор колонки – и сам иммигрант в первом поколении.

Foto: Лийз Трейманн

23 апреля Департамент статистики опубликовал уточненные данные по населению Эстонии. Медиа, преимущественно следуя в фарватере общественного вещания, сообщили о рекордно малой рождаемости за всю историю наблюдений и снижении общей численности обитателей страны даже на фоне положительного сальдо миграции – в целом нас стало меньше на 4692 человека. В общих чертах данные были известны еще в январе, но в апреле департамент добавил множество подробностей. В том числе данные по национальному составу, гражданству и расселению и другим деталям разбивки этого самого населения.

Массив данных, доступный всем желающим, и правда дает почву для громких заголовков. Например, таких: «В Эстонии вдвое сократилось число эскимосов»! Да, как ни странно, представители коренных инуитских народов (эскимосами их называет сам департамент статистики – прим. А.Ш.) проживают в Эстонии: в 2017 году их было 25 человек, ныне – всего 13. Хочется мрачно пошутить, что теперь им предстоит выбор – угроза от Путина в Эстонии или от Трампа в Гренландии, но к весне 2025-го такую иронию судьбы иначе как «юмором висельника» не назовешь.

На самом деле, статистика сообщает нам довольно мало нового о трендах в эстонской демографии. Сохраняются прежние векторы развития, включая, например, такой – в Эстонии проживает все меньше граждан Эстонии. В 2022-2023 годах их число оставалось почти неизменным – 1,128 млн, в 2024-м снизилось до 1,127, а к нынешнему – до 1,123 млн человек. Совсем немного – на 300 человек сократилось число обладателей гражданства других стран ЕС, живущих в Эстонии, – сейчас их 22,6 тысячи. Это чуть больше, чем в 2022 году, и чуть меньше, чем в 2023-м. В целом количество держателей «европейских» паспортов, но не паспортов ЕС (к ним статистика относит все страны, территориально находящиеся в Европе + Россию), чуть подросло.

Медленно продолжает расти и абсолютное число граждан стран Азии, Африки, Южной и Северной Америки и даже Австралии и Океании (сейчас выходцев оттуда в Эстонии живет аж 208 человек!). Что характерно, в 2025 году, несмотря на небольшой рост числа североамериканцев (граждан США и Канады), число тех, кто определяет себя как «американец», в Эстонии снизилось. Но тут уже речь о другой графе – национальности не по паспорту, а по волеизъявлению.

Продолжается ощутимый рост числа живущих в Эстонии граждан Украины – если в 2024 году их было чуть больше 60 тысяч, то сейчас уже больше 63. Число граждан Беларуси незначительно снизилось, а вот россиян по паспорту в Эстонии за год стало меньше на 2000 человек – сейчас их почти ровно 77 000. Для сравнения, в 2022-м обладателей книжицы с двуглавым орлом было 81,6 тысяч. Полагаю, ощутимое падение вызвано целым спектром сценариев – здесь и естественное сокращение старшего поколения русскоязычных эстоноземельцев, бравших паспорта РФ в 1990-х скорее вынужденно, и отъезд недавних эмигрантов из РФ, не сумевших продлить документы или недовольных условиями жизни (в том числе пугающей близостью к исторической родине), и, наконец, отказы от гражданства.

В целом число русских в Эстонии, уже не по паспорту, а по самоидентификации, продолжает падать. За год оно сократилось больше чем на 10 000 человек – с 296 тысяч в 2024 году до чуть менее 286 тысяч в 2025-м. Для сравнения, в 2022 году «русскими» называли себя более 315 тысяч человек в Эстонии. Но тут речь, мне кажется, идет не о массовом вымирании или отъезде, а о смене идентификации.

Когда зонтичное определение «русский» (включая названия музея, театра и культурного центра) стало токсичным, многие предпочли уточнить национальность по происхождению. Уверен, большинство «потерявшихся» русских теперь просто значатся в других графах таблицы. Кстати, число определяющих себя как эстонцев на год выросло почти на 3000 человек. А по сравнению с 2022 годом рост выглядит еще более внушительным, ракетный взлет – с 919,6 тысяч человек до 934,7. За год в Эстонии стало чуть больше латышей и немцев, исчезли из числа жителей несколько сотен финнов – возможно, устали ждать экономического роста на южном берегу залива.

Главная хорошая новость – жители Эстонии живут долго. Например, в этом году число долгожителей старше 85 лет перевалило за 40 тысяч человек. Всего же людей старше 65 в Эстонии – чуть больше 286 тысяч. Это больше, чем пятая часть населения. Наши старики дольше остаются с нами, что не может на личном и семейном уровне не радовать, но создает гигантскую нагрузку на социальную систему. И она будет только расти – еще пятая часть страны, 264 тысячи человек, уже находятся в возрасте 45-65.

С точки зрения экономики это означает, что в перспективе нам нужно или снижать объемы социальной поддержки стариков, или повышать пенсионный возраст, или накладывать на трудоспособное население все большую нагрузку. Об этом открыто говорят в том числе и экономисты Банка Эстонии.

Еще один возможный выход – расширение допуска к местному рынку труда иностранцев. Но тут препятствия носят уже политический характер. Начиная с конституции, Эстония – национальный дом эстонского народа, и сил, готовых сказать решительное «да» иммигрантам, в местной политике просто нет. При этом, если мы заглянем на вкладку «соотношение коренного и приезжего населения» (тут у нас есть данные на 2024 год), на 961 тысячу «коренных» приходится 410 классифицируемых как «иностранцы» (первое-третье поколение иммигрантов). Из них более 200 тысяч – приезжие в первом поколении. Иначе говоря, иммигрантов и их потомков в Эстонии и без того действительно немало.

Все эти данные свидетельствуют – впереди болезненные решения, и политические, и экономические. Совершенно понятно, почему власти их откладывают – ни тот, кто выступит за сокращение «социалки» или поднятие пенсионного возраста, ни тот, кто ослабит миграционные ограничения, массовой поддержки не приобретет. Скорее наоборот – проиграет следующие выборы. По сути, все ждут волшебной благой перемены – взмаха палочкой или, вернее, внезапного появления нового стада единорогов на балтийских берегах. Ведь, чтобы оставаться и богатой, и эстонской, Эстонии нужно резко повысить производительность труда и добавленную стоимость товаров и услуг.

Как это сделать – вопрос не праздный, ведь заголовки про демографию будут становиться все тревожнее год от года.