Государственный кредит довёл компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
Кризисный заем от государства, полученный во время коронавируса, не принес известной оптовой фирме Marjaveski облегчения. Напротив, компания обанкротилась. Сейчас владелец пытается запустить новый бизнес.
Находящаяся под уголовным следствием компания известного на Сааремаа предпринимателя Туллио Либлика подала заявление о банкротстве. Это вызывает вопросы о будущем принадлежащего ей торгово-развлекательного центра.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.