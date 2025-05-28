Назад 28.05.25, 11:32 «Короли чугуна» и алмазные подвалы: ДВ запускают новый сезон прогулок по следам деловой жизни прежнего Таллинна Как «король чугуна» перенес завод из Петербурга в Таллинн? Почему подвалы банка Шеля называли «алмазными»? И чем занималась семья Ротерманна в квартале, ныне носящем их имя? Об этом и многом другом вы узнаете на авторских прогулках с ДВ.

Foto: Andras Kralla

Журналист ДВ Алексей Шишкин на основе собственных исторических изысканий в архивах и библиотеках Эстонии составил маршруты экскурсий, где рассказывает о жизни Таллинна конца XIX и первых десятилетий XX столетия. От былых рабочих окраин до набитых сокровищами хранилищ в Старом городе – три маршрута раскрывают механизмы формирования столичной предпринимательской среды через призму судеб таллиннских горожан.

На наших экскурсиях вы узнаете, как революции, войны и экономические кризисы превращали миллионеров в эмигрантов, а роскошные резиденции – в казино, рестораны, а то и пролетарские общежития. История оживет в архитектуре модерна и ар-деко, следах исчезнувших железных дорог и фасадах знаменитых прежде предприятий, позволив взглянуть на знакомые районы по-новому.

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04.06.2025 Старый Город – предприимчивое сердце Таллинна.

18.06.2025 От Ротерманни до Тынисмяги: дела, дельцы и темные делишки в таллиннском «сити»

02.07.2025 Бизнес в стиле ар-деко: деловой мир Каламая начала ХХ века и его наследие

Билеты на экскурсии можно приобрести только через интернет-магазин Äripäev . До осени география исследовательских прогулок расширится – к трем действующим маршрутам добавятся новые направления по следам таллиннского предпринимательства и жизни горожан разного достатка.