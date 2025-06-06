Российский ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку

По оценке российского ЦБ, текущий рост цен с поправкой на сезонность в апреле замедлился до 6,2% годовых, а базовая инфляция — до 4,4%. Годовая инфляция на 2 июня составила 9,8%. При этом ценовое давление остаётся высоким в сегменте продовольствия и услуг, а инфляционные ожидания населения — повышенными.
Последний раз решение о смягчении кредитно-денежной политики принималось в сентябре 2022 года — тогда ставку опустили с 8 до 7,5%. После этого в течение почти трех лет ЦБ принимал только решения о повышении ставки, либо о сохранении ее на прежнем уровне.
На этот раз большинство аналитиков тоже ожидали, что Банк России оставит ставку без изменений. Однако глава ВТБ Андрей Костин был настолько уверен в понижении ставки, что поспорил на 10 щелбанов с первым зампредом Дмитрием Пьяновым. Но никто из них не выиграл. Костин был уверен, что ставка будет снижена на 2 п.п. Пьянов – что останется неизменной.
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По сообщению российского ЦБ, несмотря на высокие ставки, потребительский спрос всё ещё превышает возможности экономики по расширению предложения. Тем не менее, в Банке России отмечают и признаки охлаждения: спрос замедляется, рынок труда остаётся напряжённым, но доля компаний, жалующихся на дефицит кадров, снижается. Рост зарплат по-прежнему опережает рост производительности труда, хотя компании планируют умеренную индексацию в 2025 году.
В совете ЦБ подчёркивают, что курс на жёсткую политику сохранится надолго. Инфляционных целей российское ведомство рассчитывает достичь только в 2026 году.
Следующее заседание Совета директоров по российской ключевой ставке состоится 25 июля.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.