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  • 11.11.24, 16:44

Один из крупнейших российских застройщиков находится на грани финансового краха

Резкое повышение ставки ЦБ РФ и сворачивание программ льготной ипотеки ударили по одному из крупнейших российских застройщиков, передает Moscow Times.
«Самолет» относится к числу системообразующих предприятий, и, вероятно, спасать его придется государству. Фото иллюстративное.
  • «Самолет» относится к числу системообразующих предприятий, и, вероятно, спасать его придется государству. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
Группа компаний «Самолет», которая строит жилье общей площадью 5,5 млн кв. м и имеет земельный банк почти в 50 млн кв. м, испытывает финансовые проблемы, сообщает Forbes со ссылкой на близкие к компании источники.
По их словам, из-за финансовых трудностей основной владелец «Самолета» Михаил Кенин пытается продать свою долю в компании – 31,6% акций рыночной стоимостью 26,5 млрд рублей.
«Там очень плохи дела, и продажа – это один из вариантов развития событий», – рассказал источник Forbes в компании, сопровождающей сделку. По словам других собеседников издания на девелоперском рынке, избавиться от долей в «Самолете» могут и другие его владельцы.
Имеющий офисы в 300 городах России и более 10 тысяч сотрудников в штате, «Самолет» пал жертвой дорожающих кредитов и обвального падения спроса на ипотеку. В третьем квартале его продажи рухнули на 44% в кв. метрах и на 37% в деньгах. На конец первого полугодия рентабельность «Самолета» по прибыли сжалась до ничтожных 3% (против 9% годом ранее), чистая прибыль стала меньше вдвое, а чистый долг увеличился на четверть.
Облигации «Самолета» на Московской бирже стремительно падают уже несколько месяцев: бумаги с погашением в 2027 году с конца августа потеряли 13% стоимости, причем половину – за последние две недели. Они торгуются за 83% от номинала, а их доходность взлетела до 36,3% годовых. Акции компании на торгах в четверг рухнули на 9%.
«Самолет» относится к числу системообразующих предприятий, и, вероятно, спасать его придется государству, считает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. «Строительные компании будут в числе первых жертв высоких ставок в России», – добавляет он.
Следующими в очереди могут оказаться промышленные предприятия. Уже сейчас в среднем каждая пятая компания из сектора обрабатывающей промышленности испытывает сложности с погашением кредитов, подсчитал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. В деревообработке эти доля достигает 22-24%, в производстве изделий из кожи и бумаги – 29-34%, а в судо- и авиастроении – и вовсе 57%. По оценкам ЦМАКП, в среднем на оплату процентов по долгу компаниям приходится отдавать каждый четвертый рубль прибыли – и это максимальный уровень за последние 5 лет.

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