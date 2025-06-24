Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,07%300,58
  • OMX Riga0,97%888,53
  • OMX Tallinn0,1%2 058,29
  • OMX Vilnius0,04%1 198,54
  • S&P 5001,17%6 095,37
  • DOW 301,21%43 095,06
  • Nasdaq 1,52%19 929,9
  • FTSE 1000,01%8 758,99
  • Nikkei 2251,14%38 790,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,08
  • OMX Baltic0,07%300,58
  • OMX Riga0,97%888,53
  • OMX Tallinn0,1%2 058,29
  • OMX Vilnius0,04%1 198,54
  • S&P 5001,17%6 095,37
  • DOW 301,21%43 095,06
  • Nasdaq 1,52%19 929,9
  • FTSE 1000,01%8 758,99
  • Nikkei 2251,14%38 790,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,08
  • 24.06.25, 15:25

Глава Eesti Loto – о компании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком

Новый руководитель Eesti Loto Трийн Аган намерена сделать государственную лотерейную компанию более заметной в обществе – это удалось уже во время первой рекламной кампании при участии Томми Кэша.
Eesti Loto провела рекламную кампанию с участием музыканта Томми Кэша. Фото взято с сайта компании.
  • Eesti Loto провела рекламную кампанию с участием музыканта Томми Кэша. Фото взято с сайта компании.
  • Foto: Erakogu
По словам Аган, этот опыт научил её чувствовать границы и показал, что шок от кампании мог возникнуть именно из-за прежней «невидимости» лотерейной компании.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.07.24, 13:47
Eesti Loto о снижении прибыли: общая ситуация была скорее негативной
Чистая прибыль Eesti Loto в 2023 году составила 12,4 миллиона евро, что на 2,1 миллиона евро меньше по сравнению с предыдущим годом.
Mнения
  • 04.08.23, 11:22
Эстонские госкомпании не взлетают – так зачем они?
Госкомпании должны приносить пользу обществу. Но не все эстонские госпредприятия с этим справляются. Так зачем они государству?
Новости
  • 22.03.23, 11:43
Прибыль Eesti Loto превысила 85 млн евро
Оборот государственный компании Eesti Loto по неаудированным данным в прошлом году достиг 86,6 млн евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании увеличилась на 3,2 процента до 14,3 миллиона евро, пишет ERR.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
2
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
3
Новости
  • 22.06.25, 13:15
Rail Baltic Estonia подписала договор на проектирование соединения порта Мууга с трассой Rail Baltica
4
Новости
  • 19.06.25, 16:49
НТД: очереди на восточной границе станут длиннее
5
Эпицентр
  • 20.06.25, 09:06
В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения в крупном мошенничестве
6
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения

Последние новости

Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о компании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
Новости
  • 24.06.25, 14:02
Пивоварня Põhjala удвоила продажи безалкогольного пива. «Люди ценят вкус»
Новости
  • 24.06.25, 12:07
ЦАХАЛ: Иран нарушил режим прекращения огня
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
Новости
  • 24.06.25, 10:08
Израиль прекратил огонь в войне с Ираном
Новости
  • 24.06.25, 06:00
Найти потерянный гриб или спасти жизнь человеку. Как дроны изменят все?
Новости
  • 23.06.25, 14:48
Минимум удобств, максимум встреч: как производитель снеков налаживала связи во Вьетнаме
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения

Сейчас в фокусе

Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
Урмас Сыырумаа считает, что для успеха нужны как талант, так и удача.
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
Психотерапевт Катрин Ахльберг подчеркивает, что помощь специалиста не обязательно нужно искать только тогда, когда справиться самостоятельно уже не получается.
Подсказка
  • 23.06.25, 06:00
Как инвестору встретить стресс во всеоружии
Глава Nortal Прийт Аламяэ.
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
В среду Nvidia созывает своих акционеров на ежегодное собрание. На фото – генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
Биржа
  • 23.06.25, 10:29
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
У Mysnack и Premium Brands в Азии есть несколько партнеров, которые производят продукцию по их рецептам.
Новости
  • 23.06.25, 14:48
Минимум удобств, максимум встреч: как производитель снеков налаживала связи во Вьетнаме
«Это серьезно»: мировой рынок нефти ожидает роста цен после ударов США по иранским объектам
Новости
  • 22.06.25, 11:17
«Это серьезно»: мировой рынок нефти ожидает роста цен после ударов США по иранским объектам
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025