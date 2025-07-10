Импорт товаров из США вырос

По данным Департамента статистики, в мае 2025 года экспорт товаров вырос на 2%, а импорт – на 6%. В текущих ценах экспорт составил почти 1,6 миллиарда евро, импорт – почти 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 281 миллиона евро, что на 78 миллионов евро больше, чем в мае прошлого года.
- Больше всего вырос импорт товаров из США, а снизился – из Финляндии. Фото иллюстративное.
- Foto: Andres Haabu
Аналитик группы внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в мае торговля с государствами Европейского союза изменилась минимально: экспорт вырос на 3%, а импорт сократился на 1%. «В страны, не входящие в Европейский союз, экспорт снизился на 2%, но импорт из них увеличился на 54% по сравнению с прошлым годом. Это связано с крупной сделкой в области обороны», – добавила Леппметс.
В мае больше всего товаров экспортировали в Сингапур, а экспорт в Россию снизился
В мае больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), древесину и изделия из древесины (11%), а также транспортные средства (11%). По сравнению с маем 2024 года больше всего увеличился экспорт сельхозпродукции и продовольствия (на 28 млн евро, или 16%), а также электрических устройств (на 24 млн евро, или 11%). Наибольшее снижение показал экспорт минеральных продуктов (на 23 млн евро, или 16%), механических машин (на 22 млн евро, или 15%) и металлов и изделий из металла (на 22 млн евро, или 15%).
Статья продолжается после рекламы
По сравнению с маем прошлого года реэкспорт товаров вырос на 5%, а экспорт товаров эстонского происхождения остался на прежнем уровне. Доля товаров эстонского происхождения в общем экспорте снизилась на один процентный пункт и составила в мае этого года 64%.
Основными экспортными партнерами в мае были Финляндия (14% от общего объема экспорта), Латвия (12%), Литва (9%) и Швеция (9%). В Финляндию и Швецию больше всего отправляли электрооборудование, а в Латвию и Литву – транспортные средства. По сравнению с маем прошлого года экспорт больше всего вырос в Сингапур (на 22 миллиона евро) благодаря поставкам минеральных продуктов. Наибольшее снижение экспорта было в Россию (на 20 миллионов евро) из-за сокращения поставок сельхозпродукции и продовольствия.
Больше всего вырос импорт товаров из США, а снизился – из Финляндии
В мае больше всего импортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14% всего импорта), транспортные средства (13%) и электрооборудование (12%). В годовом сравнении на рост импорта больше всего повлиял рост ввоза товаров оборонного назначения. Наибольшее снижение показал импорт минеральных продукции (на 22 миллиона евро, или 12).
В мае из товаров больше всего импортировали из Финляндии (12% всего импорта), Германии (11%), Латвии (10%) и Литвы (10%). Из Финляндии и Литвы больше всего ввозили минеральные продукты, из Германии – транспортные средства, а из Латвии – сельхозпродукцию и продовольственные товары. За год больше всего вырос импорт товаров из США (на 50 миллионов евро), ЮАР (на 46 миллионов евро) и Нидерландов (на 39 миллионов евро), а снизился из Финляндии (на 39 миллионов евро) и Польши (на 26 миллионов евро).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По данным Департамента статистики, в апреле 2025 года экспорт товаров вырос на 3%, импорт – на 1%. Товаров было экспортировано в текущих ценах примерно на 1,6 млрд евро и импортировано примерно на 1,9 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 332 млн евро, что на 13 млн меньше, чем в апреле прошлого года.
С начала года в Эстонию поставляется рекордное количество бутана. Некоторые эксперты уверены, что это подсанкционный российский газ, потому что такое количество бутана просто некуда применить.
Резкий рост российской экономики на военном стимуле завершен, теперь это «разоряющий рост», признает даже прокремлевский экспертный центр. Дефицит российского федерального бюджета продолжает расти. Все это не значит, что Путину не хватит денег на войну, но свидетельствует о накоплении системных проблем.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.