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  • 10.07.25, 09:47

Импорт товаров из США вырос

По данным Департамента статистики, в мае 2025 года экспорт товаров вырос на 2%, а импорт – на 6%. В текущих ценах экспорт составил почти 1,6 миллиарда евро, импорт – почти 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 281 миллиона евро, что на 78 миллионов евро больше, чем в мае прошлого года.
Больше всего вырос импорт товаров из США, а снизился – из Финляндии. Фото иллюстративное.
  • Больше всего вырос импорт товаров из США, а снизился – из Финляндии. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andres Haabu
Аналитик группы внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в мае торговля с государствами Европейского союза изменилась минимально: экспорт вырос на 3%, а импорт сократился на 1%. «В страны, не входящие в Европейский союз, экспорт снизился на 2%, но импорт из них увеличился на 54% по сравнению с прошлым годом. Это связано с крупной сделкой в области обороны», – добавила Леппметс.
В мае больше всего товаров экспортировали в Сингапур, а экспорт в Россию снизился
В мае больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), древесину и изделия из древесины (11%), а также транспортные средства (11%). По сравнению с маем 2024 года больше всего увеличился экспорт сельхозпродукции и продовольствия (на 28 млн евро, или 16%), а также электрических устройств (на 24 млн евро, или 11%). Наибольшее снижение показал экспорт минеральных продуктов (на 23 млн евро, или 16%), механических машин (на 22 млн евро, или 15%) и металлов и изделий из металла (на 22 млн евро, или 15%).

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По сравнению с маем прошлого года реэкспорт товаров вырос на 5%, а экспорт товаров эстонского происхождения остался на прежнем уровне. Доля товаров эстонского происхождения в общем экспорте снизилась на один процентный пункт и составила в мае этого года 64%.
Основными экспортными партнерами в мае были Финляндия (14% от общего объема экспорта), Латвия (12%), Литва (9%) и Швеция (9%). В Финляндию и Швецию больше всего отправляли электрооборудование, а в Латвию и Литву – транспортные средства. По сравнению с маем прошлого года экспорт больше всего вырос в Сингапур (на 22 миллиона евро) благодаря поставкам минеральных продуктов. Наибольшее снижение экспорта было в Россию (на 20 миллионов евро) из-за сокращения поставок сельхозпродукции и продовольствия.
Больше всего вырос импорт товаров из США, а снизился – из Финляндии
В мае больше всего импортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14% всего импорта), транспортные средства (13%) и электрооборудование (12%). В годовом сравнении на рост импорта больше всего повлиял рост ввоза товаров оборонного назначения. Наибольшее снижение показал импорт минеральных продукции (на 22 миллиона евро, или 12).
В мае из товаров больше всего импортировали из Финляндии (12% всего импорта), Германии (11%), Латвии (10%) и Литвы (10%). Из Финляндии и Литвы больше всего ввозили минеральные продукты, из Германии – транспортные средства, а из Латвии – сельхозпродукцию и продовольственные товары. За год больше всего вырос импорт товаров из США (на 50 миллионов евро), ЮАР (на 46 миллионов евро) и Нидерландов (на 39 миллионов евро), а снизился из Финляндии (на 39 миллионов евро) и Польши (на 26 миллионов евро).
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