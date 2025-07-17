Назад 17.07.25, 13:54 Таллинн направил в горсобрание проект второго дополнительного бюджета Городская управа Таллинна направила в Городское собрание проект второго дополнительного бюджета. Документ предусматривает увеличение бюджета столицы на 767 230 евро. Корректировки обусловлены уточненным прогнозом поступлений подоходного налога с физических лиц, а также возросшей потребностью в финансировании образования и социальной сферы, говорится в пресс-релизе столичной горуправы.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Foto: Andras Kralla

Доходная и расходная части бюджета увеличиваются на одинаковую сумму. Дополнительные средства будут направлены в те области, где необходимость в финансировании наиболее остра и имеет высокую социальную значимость.

«Приоритетами дополнительного бюджета, безусловно, являются образование и социальная поддержка. Мы повышаем заработную плату помощникам педагогов, чтобы сохранить в детских садах квалифицированный и мотивированный персонал, увеличиваем субсидию на услугу по уходу за детьми с учетом роста ее стоимости и количества пользователей, а также выделяем дополнительные средства на уход за детьми с ограниченными возможностями, чтобы в условиях повышенного спроса и роста цен семьи могли рассчитывать на стабильную поддержку», – сказал мэр Евгений Осиновский.

По словам вице-мэра Алексея Яшина, дополнительный бюджет станет своего рода спасательным кругом для семей, чьи дети посещают частные детские сады и ясли, а также первым шагом к укреплению системы дошкольного образования. «Возможная отмена платы за место в муниципальных детских садах – крайне неблагоприятная новость для частных дошкольных учреждений. С помощью дополнительного бюджета мы стремимся компенсировать потенциальный ущерб и за счет увеличенного финансирования сдержать рост цен для семей», – пояснил Яшин.

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Он добавил, что повышение зарплаты помощников педагогов на 58 евро – лишь первый шаг для того, чтобы удержать мотивированных специалистов и при необходимости привлечь новых: «С переходом на обучение на эстонском языке все помощники учителей должны владеть эстонским не ниже уровня B2. К августу 2026 года около 300 человек должны будут сдать языковой экзамен, иначе системе придется искать им замену».

Ключевым изменением в сфере образования станет установление минимальной заработной платы помощников педагогов в привязке к базовой ставке квалифицированных учителей. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года: минимальная ежемесячная зарплата составит 1150 евро, что на 58 евро (5,3%) выше текущего уровня.

Объем субсидии на услугу по уходу за детьми увеличивается в связи с ростом числа детей в частных дошкольных учреждениях, а также в результате корректировки расчетной ставки компенсации. Эта мера связана с решением отменить с 1 сентября 2025 года плату за место в муниципальных детских садах для зарегистрированных в Таллинне детей.

В сфере социальной поддержки дополнительно выделяется 82 230 евро. Эти средства направлены на покрытие расходов, связанных с уходом за детьми с ограниченными возможностями.

В рамках инвестиционной деятельности уточняется стоимость четырех объектов, что обусловлено результатами государственных закупок и необходимостью проведения дополнительных работ. Такой подход позволяет более точно планировать расходы и способствует своевременной реализации проектов, говорится в пресс-релизе.

Дополнительный бюджет внесен на утверждение Городскому собранию в соответствии с Законом о финансовом управлении местных самоуправлений.