Ситуация в ресторанном бизнесе: «Если повара ищут работу, то пришла беда»

Если еще несколько лет назад найти сотрудников для работы в ресторанах казалось почти невозможным, то сейчас ситуация изменилась. Фото: AFP/Scanpix

Если повара сами начинают искать работу, то пришла беда, считает хозяйка Lahepere Villa Хелен Вихтоль. Особенно плохо обстоят дела, когда работу начинают искать повара, работавшие в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен.

Именно такая ситуация сейчас царит в ресторанном бизнесе, рассказала Вихтоль в эфире радио Äripäev. По ее словам, на данный момент двое из четырех ресторанов, которые в 2022 году впервые попали в рекомендательный список Michelin, закрыты. «С точки зрения маркетинга признание Michelin должно работать само себе», – отметила она.