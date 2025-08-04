Назад 04.08.25, 19:01 Отели Европы готовятся к коллективному иску против Booking.com Отели Европы хотят подать коллективный иск против портала бронирования Booking.com за то, что он на протяжении многих лет не позволял им предлагать постояльцам более выгодные цены напрямую.

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Это следует из открытого письма европейского альянса отелей Hotrec. Инициативу поддерживают более чем 25 национальных ассоциаций, координацию осуществляет фонд Hotel Claims Alliance, передает DW

В решении от 19 сентября 2024 года Европейский суд в Люксембурге (Суд Европейского Союза) подтвердил, что условия Booking.com нарушали европейское антимонопольное законодательство, считают авторы обращения. Тем самым многие отели были поставлены в невыгодное конкурентное положение. Такой подход парализовал ценовую конкуренцию между Booking.com и другими онлайн-платформами бронирования и ограничивал прямые каналы сбыта отелей, подчеркивается на сайте Hotrec.

По его данным, в соответствии с общими принципами европейского антимонопольного законодательства отели имеют право потребовать от Booking.com компенсацию за понесенные финансовые убытки.

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По предварительным оценкам, гостиницы могут вернуть свыше 30% от общей суммы комиссионных, уплаченных Booking.com с 2004 года, а также проценты.

dpa: О намерении потребовать компенсации заявили более 10 тыс. отелей

Как передало агентство dpa, о намерении потребовать компенсации уже заявили более 10 тысяч отелей. Организаторы говорят, что в случае подачи иска, речь будет идти об одном из крупнейших судебных споров в этой отрасли.

Booking.com в течение длительного времени обязывал отели не предлагать номера на своих сайтах и других порталах дешевле, чем на этом сервисе.

С точки зрения гостиничных ассоциаций, это положение ограничивало конкуренцию и прямые бронирования. «Настало время объединиться и потребовать компенсации», – заявил генеральный директор итальянской ассоциации Federalberghi Алессандро Нукара.

В Booking.com не согласны с интерпретацией решения Европейского суда

В Booking.com в свою очередь заявили, что пока не получили официальный иск. «Речь идет об объявлении Hotrec, а не о поданном коллективном иске», – отметили там. В компании также не согласны с доводами гостиничных ассоциаций, в частности, – с их интерпретацией решения Европейского суда от сентября 2024 года.

В связи с большим резонансом срок регистрации для дальнейшего участия в иске был продлен до 29 августа.

Как указывают в альянсе Hotrec, вероятнее всего, коллективный иск будет подан в Нидерландах, где находится штаб-квартира Booking.com.