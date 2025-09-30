Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%289,77
  • OMX Riga−0,42%907,84
  • OMX Tallinn0,69%1 923,41
  • OMX Vilnius−0,08%1 236,29
  • S&P 5000,41%6 688,46
  • DOW 300,18%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,54%9 350,43
  • Nikkei 225−0,25%44 932,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,3
  • 30.09.25, 19:24

В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Йоозеп Вимм и Сандер Оло, выдвинувшиеся в Пыхья-Таллинне на местных выборах по списку соцдемов подали на столичный конкурс народного бюджета свою идею. И победили.
Для депутата Таллиннского горсобрания Йоозепа Вимма его должность не стала препятствием к тому, чтобы подать заявку на конкурс, организованный городом.
  • Для депутата Таллиннского горсобрания Йоозепа Вимма его должность не стала препятствием к тому, чтобы подать заявку на конкурс, организованный городом.
  • Foto: Таави Сепп / Postimees / Scanpix
Недавний вице-мэр Таллинна и нынешний председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Йоозеп Вимм сказал в интервью Äripäev, что, когда он был действующим вице-мэром, он бы не подал свою идею на конкурс, предназначенный для горожанам. Тот же факт, что он является действующим членом горсобрания Таллинна, не стало для него достаточным основанием не выдвигать свою идею на конкурс.
