В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Йоозеп Вимм и Сандер Оло, выдвинувшиеся в Пыхья-Таллинне на местных выборах по списку соцдемов подали на столичный конкурс народного бюджета свою идею. И победили.
- Для депутата Таллиннского горсобрания Йоозепа Вимма его должность не стала препятствием к тому, чтобы подать заявку на конкурс, организованный городом.
- Foto: Таави Сепп / Postimees / Scanpix
Недавний вице-мэр Таллинна и нынешний председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Йоозеп Вимм сказал в интервью Äripäev, что, когда он был действующим вице-мэром, он бы не подал свою идею на конкурс, предназначенный для горожанам. Тот же факт, что он является действующим членом горсобрания Таллинна, не стало для него достаточным основанием не выдвигать свою идею на конкурс.
