Из-за неуплаты автоналога арестованы более 2700 счетов

По состоянию на 29 сентября 2025 года в Эстонии в связи с задолженностью по транспортному налогу были арестованы банковские счета 2765 лиц, из них 654 юридических и 2111 физических лиц, передает rus.err.ee.
Наибольшее число арестованных счетов принадлежат фирмам или частным лицам из Харьюмаа – 992.
Сумма задолженности варьируется от 7,75 евро до 4572 евро, средний размер долга составил 115,81 евро.
«У департамента имеется общая статистика по задолженностям по транспортному налогу, по факту которых в настоящее время арестованы банковские счета должников. В статистике не отражены случаи, когда мы направляли постановления об аресте, но у лиц не было счетов в эстонских банках. При выдаче кредитному учреждению постановления об аресте департамент не получает ответ о количестве счетов у конкретного лица», – уточнили в Налогово-таможенном департаменте.
