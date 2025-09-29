«Жизнь обгоняет мечту»: деловые люди борются за выживание, грезить об успехе все тяжелее

Впрочем, после открытия главной сцены я вздохнул с облегчением. В дальнейшем и на ней, и на прочих площадках форума, даже у эстонских гостей Михкеля Нестора с Пеэтером Коппелем, которые в партнерстве с банком SEB в этом году получили отдельную сцену, выступления вернулись к привычному формату «мечтай широко». Разговоры шли о мотивации, лидерстве, культуре. Некоторые встречи вроде сессии «Станут ли страны Балтии новым эпицентром стартапов» носили явный оттенок пушкинского «бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Когда со сцены прозвучало слово «Skype», я заподозрил, что стал свидетелем ретроспективы позапрошлой бизнес-эпохи.

Nordic Business Forum (NBF) – финская организация, ежегодно собирающая крупные встречи на тему бизнеса и лидерства в Хельсинки. В форумах участвуют более 7500 участников из более чем 40 стран.

Это ощущение усилилось, когда прозвучало сакраментальное: «Не кажется ли вам, что эстонцам и финнам не хватает амбиций и видения». Что-то похожее я слышал от балтийских предпринимателей еще на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, году эдак в 2017-м. Сегодня, правда, хочется сказать, что эстонцам и финнам не хватает пары дополнительных бригад НАТО на границе для спокойствия инвесторов, дешевых денег, медсестер и врачей. С амбициями у нас все в порядке.

Волны долго тянущегося кризиса, конечно, докатываются до форума. На нем, по моим ощущениям, стало меньше «зеленых» обсуждений, а среди сессий появились выступления по теме degrowth – контролируемого сокращения экономики ради устойчивости или, например, темы вроде планирования в условиях максимальной неопределенности. Однако в основном он остается «башней из слоновой кости», в которой деловые люди на короткое время укрываются от повседневности. «Вырваться на пару дней из окружения naysayer’ов», – как написал в 2019 году мой коллега Ярослав Тавгень.

По его словам, Nordic Business Forum – это «не столько про бизнес, сколько про мотивацию, вдохновение и веру в себя». Сегодня мне кажется, что, по крайней мере, для значительной части эстонских деловых людей подобный формат себя изжил. Когда ты сидишь над сложной бухгалтерией эпохи кризиса, пара тысяч, нужная на очередную поездку на NBF, кажется очевидным кандидатом в расходы под сокращение.