  • 29.09.25, 15:19

«Жизнь обгоняет мечту»: деловые люди борются за выживание, грезить об успехе все тяжелее

«Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости; но окружающее ее море дерьма поднимается все выше, волны бьют об ее стены с такой силой, что она вот-вот рухнет», – цитирует журналист ДВ Алексей Шишкин Флобера, оценивая поездку на деловой форум в Хельсинки.
Журналист ДВ Алексей Шишкин.
  • Журналист ДВ Алексей Шишкин.
  • Foto: Лийз Трейманн
Старт Nordic Business Forum в Хельсинки, – кажется, крупнейшей и самой дорогой бизнес-конференции в Балтийском регионе – оказался в этом году неожиданным. Еще до того, как ораторы вышли на главную сцену, значительная часть публики собралась перед трибуной, с которой выступал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. Судя по концентрации гостей, его вполне можно было бы сделать хедлайнером всего мероприятия. И американский «ястреб» не подкачал. «Очень многие, особенно в странах, расположенных западнее, не признают, что Россия сегодня воюет с нами», – заявил он и предложил представителям частного бизнеса исходить из того, что регион находится в состоянии военного конфликта.
Тему поддержал и еще один влиятельный эксперт по безопасности – Чарли Салониус-Пастернак, известный своими радикальными, даже эксцентричными заявлениями, и драматичными прогнозами, которые, к сожалению, нередко сбываются. Впрочем, на фоне Ходжеса даже он смотрелся «голубем мира», одновременно соглашаясь с генералом, но призывая, кроме закупок вооружений, вкладываться в устойчивость инфраструктуры, пожертвовать потенциальными темпами роста бизнеса и вместо этого «подстелить соломки» на случай падения.
За этим последовала не менее насыщенная сессия о торговой войне президента Трампа и ее последствиях для европейских деловых людей. Признаться, в этот момент я начал сомневаться – туда ли я приехал? Nordic Business Forum традиционно был скорее о мотивации и мечте, чем о суровой реальности. И то, что первой сессией форума (и по моим впечатлениям, одной из самых популярных) стала геополитика – само по себе является симптомом того, насколько серьезно бизнес относится к угрозам международной обстановки.

Статья продолжается после рекламы

Впрочем, после открытия главной сцены я вздохнул с облегчением. В дальнейшем и на ней, и на прочих площадках форума, даже у эстонских гостей Михкеля Нестора с Пеэтером Коппелем, которые в партнерстве с банком SEB в этом году получили отдельную сцену, выступления вернулись к привычному формату «мечтай широко». Разговоры шли о мотивации, лидерстве, культуре. Некоторые встречи вроде сессии «Станут ли страны Балтии новым эпицентром стартапов» носили явный оттенок пушкинского «бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Когда со сцены прозвучало слово «Skype», я заподозрил, что стал свидетелем ретроспективы позапрошлой бизнес-эпохи.
Nordic Business Forum (NBF) – финская организация, ежегодно собирающая крупные встречи на тему бизнеса и лидерства в Хельсинки. В форумах участвуют более 7500 участников из более чем 40 стран.
Это ощущение усилилось, когда прозвучало сакраментальное: «Не кажется ли вам, что эстонцам и финнам не хватает амбиций и видения». Что-то похожее я слышал от балтийских предпринимателей еще на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, году эдак в 2017-м. Сегодня, правда, хочется сказать, что эстонцам и финнам не хватает пары дополнительных бригад НАТО на границе для спокойствия инвесторов, дешевых денег, медсестер и врачей. С амбициями у нас все в порядке.
Волны долго тянущегося кризиса, конечно, докатываются до форума. На нем, по моим ощущениям, стало меньше «зеленых» обсуждений, а среди сессий появились выступления по теме degrowth – контролируемого сокращения экономики ради устойчивости или, например, темы вроде планирования в условиях максимальной неопределенности. Однако в основном он остается «башней из слоновой кости», в которой деловые люди на короткое время укрываются от повседневности. «Вырваться на пару дней из окружения naysayer’ов», – как написал в 2019 году мой коллега Ярослав Тавгень.
По его словам, Nordic Business Forum – это «не столько про бизнес, сколько про мотивацию, вдохновение и веру в себя». Сегодня мне кажется, что, по крайней мере, для значительной части эстонских деловых людей подобный формат себя изжил. Когда ты сидишь над сложной бухгалтерией эпохи кризиса, пара тысяч, нужная на очередную поездку на NBF, кажется очевидным кандидатом в расходы под сокращение.
Флобер в письме еще в 1853 году писал: «Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости; но окружающее ее море дерьма поднимается все выше, волны бьют об ее стены с такой силой, что она вот-вот рухнет». По моим ощущениям, гостям и организаторам форума, пожалуй, стоит задуматься, не оказались ли мы в ситуации, описанной французом. Или хотя бы прислушаться на каком-то этапе к его американскому коллеге историку Мерлу Курти: «Башня из слоновой кости может стать довольно скучным местом и довольно непродуктивным».
К сожалению, у меня есть ощущение, что мы достигли того момента, когда изысканные трапезы на вершине той самой башни (на выбор вегетарианские, веганские, совершенно точно органические и локальные, в строгом соответствии с традицией Nordic Business Forum) превращаются в пир во время чумы.
Уверен, главные события форума произошли в кулуарах – где общающиеся друг с другом деловые люди обсудили в том числе практические вопросы бизнеса. Но мне, чтобы вернутся на это выдающееся, без преувеличения, событие через год, все-таки не хватает биения жизни за стенами выставочного центра Хельсинки и на его сценах.
