Лууде продает контрольный пакет в компании по обращению с отходами

По словам гендиректора EKT Арго Лууде, для расширения деятельности компания нуждается в инвестициях.
Foto: LIIS TREIMANN
По словам совладельца и гендиректора компании по обращению с отходами Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, сделка открывает больше возможностей для реализации стратегии роста: «Сейчас концерн работает над крупным проектом по сжиганию опасных отходов, который увеличит мощности с 2000 тонн до 15 000 тонн в год. Мы также видим потенциал для расширения сортировки и переработки отходов».
Если на частной земле расположена незаконная свалка и виновника найти не удается, Департамент окружающей среды довольно жестко обязывает навести порядок частного собственника. При этом в Таллинне на государственной земле уже более десяти лет лежат 20 000 тонн отходов, которые ведомство так и не ликвидировало.
Возглавляемая крупнейшим акционером Тоомасом Алликасом компания, которая планировала построить в Силламяэ комплекс по переработке текстильных отходов и получила от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) решение о субсидии в размере 39 млн евро, осталась в проекте лишь мелким акционером.