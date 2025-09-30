Назад 30.09.25, 12:14 Лууде продает контрольный пакет в компании по обращению с отходами Основным владельцем одной из ведущих эстонских компаний по обращению с отходами Eesti Keskkonnateenused станет литовский инвестиционный фонд Invalda.

По словам гендиректора EKT Арго Лууде, для расширения деятельности компания нуждается в инвестициях.

По словам совладельца и гендиректора компании по обращению с отходами Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, сделка открывает больше возможностей для реализации стратегии роста: «Сейчас концерн работает над крупным проектом по сжиганию опасных отходов, который увеличит мощности с 2000 тонн до 15 000 тонн в год. Мы также видим потенциал для расширения сортировки и переработки отходов».