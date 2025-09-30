Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%289,77
  • OMX Riga−0,42%907,84
  • OMX Tallinn0,69%1 923,41
  • OMX Vilnius−0,08%1 236,29
  • S&P 500−0,06%6 657,01
  • DOW 30−0,15%46 246,46
  • Nasdaq −0,02%22 586,87
  • FTSE 1000,32%9 329,8
  • Nikkei 225−0,25%44 932,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,93
  • 30.09.25, 12:14

Лууде продает контрольный пакет в компании по обращению с отходами

Основным владельцем одной из ведущих эстонских компаний по обращению с отходами Eesti Keskkonnateenused станет литовский инвестиционный фонд Invalda.
По словам гендиректора EKT Арго Лууде, для расширения деятельности компания нуждается в инвестициях.
  • По словам гендиректора EKT Арго Лууде, для расширения деятельности компания нуждается в инвестициях.
  • Foto: LIIS TREIMANN
По словам совладельца и гендиректора компании по обращению с отходами Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, сделка открывает больше возможностей для реализации стратегии роста: «Сейчас концерн работает над крупным проектом по сжиганию опасных отходов, который увеличит мощности с 2000 тонн до 15 000 тонн в год. Мы также видим потенциал для расширения сортировки и переработки отходов».
