  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,38%6 470,51
  • DOW 300,45%44 657,82
  • Nasdaq 0,54%21 798,1
  • FTSE 100−0,03%9 144,67
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • 13.08.25, 14:09

Китай ввел санкции против двух литовских банков

Китай ввел санкции против двух литовских банков в ответ на недавние ограничения ЕС в отношении двух китайских кредиторов. Ситуация обусловлена ухудшением отношений между ЕС и Китаем из-за вторжения России в Украину, пишет FT.
В заявлении Китая банки упоминаются как «финансовые учреждения ЕС», а Литва напрямую не упоминается.
  • Foto: Pixabay
Согласно официальному заявлению Министерства торговли Китая, UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas будут добавлены в список контрмер, а физическим лицам и организациям в Китае будет запрещено осуществлять с ними транзакции, сотрудничество или другие виды деятельности.
