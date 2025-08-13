Назад 13.08.25, 14:09 Китай ввел санкции против двух литовских банков Китай ввел санкции против двух литовских банков в ответ на недавние ограничения ЕС в отношении двух китайских кредиторов. Ситуация обусловлена ухудшением отношений между ЕС и Китаем из-за вторжения России в Украину, пишет FT.

В заявлении Китая банки упоминаются как «финансовые учреждения ЕС», а Литва напрямую не упоминается.

Согласно официальному заявлению Министерства торговли Китая, UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas будут добавлены в список контрмер, а физическим лицам и организациям в Китае будет запрещено осуществлять с ними транзакции, сотрудничество или другие виды деятельности.