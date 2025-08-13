Малый предприниматель два года не повышала цены: потребитель сразу понимает, когда дело в жадности
Малый предприниматель, шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю уже два года не повышает цены на свои групповые курсы. Чтобы не поднимать их стоимость Каю добавляет другие услуги, позволяющие заработать больше.
Шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю.
Foto: Erakogu
Когда предприниматель постоянно слышит, что его партнеры повышают цены, легко сделать то же самое, призналась в эфире утренней программе радио Äripäev шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю.
