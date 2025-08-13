Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,15%6 455,22
  • DOW 300,74%44 786,64
  • Nasdaq 0,09%21 701,71
  • FTSE 1000,19%9 165,23
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • 13.08.25, 18:43

Малый предприниматель два года не повышала цены: потребитель сразу понимает, когда дело в жадности

Малый предприниматель, шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю уже два года не повышает цены на свои групповые курсы. Чтобы не поднимать их стоимость Каю добавляет другие услуги, позволяющие заработать больше.
Шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю.
  • Шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю.
  • Foto: Erakogu
Когда предприниматель постоянно слышит, что его партнеры повышают цены, легко сделать то же самое, призналась в эфире утренней программе радио Äripäev шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю.
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

