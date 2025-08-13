Малый предприниматель два года не повышала цены: потребитель сразу понимает, когда дело в жадности

В Турции обсуждается возможное изменение популярной системы «все включено» и формата шведский стол в отелях и ресторанах. Причина – борьба с огромными объемами пищевых отходов. По данным газеты Sabah, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану уже подготовлен доклад с конкретными предложениями по реформированию этих систем. Ожидается, что после его рассмотрения будут приняты законодательные меры.