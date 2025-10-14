Еврокомиссия оштрафовала производителей предметов роскоши на 157 млн евро

Немецкая полиция остановила грузовик, водитель которого ехал из Испании в Германию почти без отдыха. За серьезные нарушения правил рабочего времени ему назначили штраф более 20 тысяч евро, но этим наказание не ограничилось. Компания-работодатель водителя была оштрафована еще на 60 тысяч евро.