Еврокомиссия оштрафовала производителей предметов роскоши на 157 млн евро

Наводнение мелких посылок от китайских торговых гигантов заставило европейских чиновников всерьез задуматься, как не допустить перегрузки почтовой системы стран ЕС и обеспечить соответствие поступающих издалека товаров европейским стандартам.
В пятницу Европейский Союз оштрафовал Google почти на 3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Президент США Дональд Трамп, узнав об этом, назвал решение несправедливым и пригрозил Евросоюзу ответными мерами.
Немецкая полиция остановила грузовик, водитель которого ехал из Испании в Германию почти без отдыха. За серьезные нарушения правил рабочего времени ему назначили штраф более 20 тысяч евро, но этим наказание не ограничилось. Компания-работодатель водителя была оштрафована еще на 60 тысяч евро.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?