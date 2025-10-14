Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,26%292,68
  • OMX Riga−0,48%906,44
  • OMX Tallinn−0,46%1 916,18
  • OMX Vilnius−0,31%1 258,46
  • S&P 500−0,37%6 630,14
  • DOW 30−0,03%46 053,54
  • Nasdaq −0,85%22 501,55
  • FTSE 1000,08%9 450,4
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,47
  • 14.10.25, 16:47

Еврокомиссия оштрафовала производителей предметов роскоши на 157 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала компании Gucci, Chloé и Loewe за установление фиксированных розничных цен, что противоречит правилам конкуренции Европейского Союза.
Бутик Nude – одно из немногих мест в Таллинне, где продаются товары класса люкс, например, бренда Gucci.
  • Бутик Nude – одно из немногих мест в Таллинне, где продаются товары класса люкс, например, бренда Gucci.
  • Foto: Tanel Meos
