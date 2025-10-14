Ида-вирумааский завод по производству спортивной продукции сокращает штат
Находящаяся в Ида-Вирумаа малая компания VR-Koda, производящая внутренние вставки для горнолыжных ботинок для итальянского крупного концерна, сокращает десять сотрудников после резкого сокращения заказов со стороны партнера.
Разработчик беспилотных наземных транспортных средств Milrem Robotics намерен повысить эффективность деятельности, что может привести и к сокращению сотрудников. Одновременно компания объявила о заключении крупного контракта в Нидерландах.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?