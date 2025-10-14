Swedbank не рассматривает пособия как доход

С сентября Swedbank перестал учитывать семейные пособия как часть дохода при оценке платежеспособности заявителей на жилищный кредит, пишет
ERR со ссылкой на Õhtuleht.
- В отличие от конкурентов, Swedbank не рассматривает пособия как источник дохода
Руководитель направления жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма заявила, что при выдаче жилищного кредита банк рассматривает заработную плату как основной источник дохода, однако пособия с сентября в расчет больше не принимаются.
Другие банки – SEB, Coop Pank, LHV, Luminor, Citadele и Bigbank – продолжают учитывать семейные пособия как часть дохода заемщика.
Согласно требованиям Банка Эстонии к выдаче жилищных кредитов, необходимо учитывать прежде всего регулярность доходов. Определение типа дохода относится к компетенции самого банка в рамках его оценки рисков, однако основное значение имеет оценка способности заемщика обслуживать кредит.
