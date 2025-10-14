Деловые ведомости
  • 14.10.25, 17:38

Swedbank не рассматривает пособия как доход

С сентября Swedbank перестал учитывать семейные пособия как часть дохода при оценке платежеспособности заявителей на жилищный кредит, пишет ERR со ссылкой на Õhtuleht.
В отличие от конкурентов, Swedbank не рассматривает пособия как источник дохода
  • В отличие от конкурентов, Swedbank не рассматривает пособия как источник дохода
  • Foto: Андрас Кралла
Руководитель направления жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма заявила, что при выдаче жилищного кредита банк рассматривает заработную плату как основной источник дохода, однако пособия с сентября в расчет больше не принимаются.
Другие банки – SEB, Coop Pank, LHV, Luminor, Citadele и Bigbank – продолжают учитывать семейные пособия как часть дохода заемщика.
Согласно требованиям Банка Эстонии к выдаче жилищных кредитов, необходимо учитывать прежде всего регулярность доходов. Определение типа дохода относится к компетенции самого банка в рамках его оценки рисков, однако основное значение имеет оценка способности заемщика обслуживать кредит.

