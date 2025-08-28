Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 500−0,02%6 480,26
  • DOW 30−0,22%45 464,81
  • Nasdaq 0,19%21 630,56
  • FTSE 100−0,44%9 214,84
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,03
  • 28.08.25, 16:10

Глава Департамента статистики: фактический рост зарплат находится в пределах 6–7%

Руководитель Департамента статистики Урмет Леэ сообщил, что уточненный расчет средней зарплаты станет известен вскоре, однако диапазон роста уже понятен.
Глава Департамента статистики Урмет Леэ.
  • Глава Департамента статистики Урмет Леэ.
  • Foto: Andres Laanem
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Никто из аналитиков не поверил в опубликованные сегодня Департаментом статистики данные о средней зарплате в Эстонии. Генеральный директор учреждения Урмет Леэ признал, что данные оказались некорректными, и около десятка сотрудников сейчас занимаются поиском правильных данных.
Новости
  • 27.08.25, 14:35
«Мистически большой рост». Средняя зарплата в Тарту выросла на треть, это вызывает сомнения
Согласно свежей статистике, средняя зарплата в Тарту выросла почти на треть. «Это мистически большой рост. Его трудно чем-либо объяснить», — отметил вице-мэр по вопросам предпринимательства Раймонд Тамм.
Новости
  • 27.08.25, 09:45
Средняя зарплата ошеломила аналитиков. Подозревают статистическую ошибку
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла усомнился в корректности опубликованных сегодня Департаментом статистики данных о средней заработной плате и заподозрил статистическую ошибку.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

1
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
2
Новости
  • 25.08.25, 11:07
Известный продавец обуви и одежды ушел в крупный убыток, ряд магазинов закрыт
Самый известный бренд компании — Salamander
3
Интервью
  • 25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков
4
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
5
Новости
  • 27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
6
Новости
  • 25.08.25, 17:58
Эстония вернула поддержку для пассажирских судов: перевозчикам сулят миллионы

Биржа
  • 28.08.25, 17:46
Трон ИИ-короля пошатнулся: результаты Nvidia вновь поразили, но инвесторы уже ждут новое чудо
Новости
  • 28.08.25, 16:10
Глава Департамента статистики: фактический рост зарплат находится в пределах 6–7%
Новости
  • 28.08.25, 14:53
Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
Новости
  • 28.08.25, 14:11
Африканская чума добралась до крупнейшей свинофермы в Эстонии
Новости
  • 28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
Новости
  • 28.08.25, 12:16
Концерн Линнамяэ подозревает литовские госучреждения в притеснении
Биржа
  • 28.08.25, 11:38
Arco Vara планирует провести эмиссию облигаций
Новости
  • 28.08.25, 10:40
Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года

Крупный предприниматель Рауль Кирьянен владеет чуть более чем половиной компании Fibenol.
Новости
  • 27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
Кредитор может инициировать взыскание не только в Эстонии, но и в другой стране, если там тоже есть имущество должника. Фото: Вейко Тыкман
Подсказка
  • 27.08.25, 08:05
Судебный исполнитель: заграница от долгов не спасет
По словам владельца торговой сети Олега Гросса, рентабельность розничной торговли настолько низка, что повысить зарплаты продавцам невозможно. Рост зарплат автоматически привел бы к росту цен, который потребители не готовы принять.
Новости
  • 27.08.25, 08:41
Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»
Министр финансов Юрген Лиги признал, что основания для отказа от повышения подоходного налога есть.
Новости
  • 26.08.25, 16:05
Правительство готовится отказаться от повышения подоходного налога
Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Новости
  • 27.08.25, 09:45
Средняя зарплата ошеломила аналитиков. Подозревают статистическую ошибку
Доходы растут, прогнозы роста становятся хуже
Новости
  • 26.08.25, 20:46
Рекордный рост доходов поднимет покупательную способность выше докризисного уровня, считают аналитики
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

