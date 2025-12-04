Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,44%297,63
  • OMX Riga0,17%932,35
  • OMX Tallinn0,41%1 962,8
  • OMX Vilnius0,26%1 289,49
  • S&P 500−0,03%6 847,34
  • DOW 30−0,03%47 866,5
  • Nasdaq −0,12%23 426,4
  • FTSE 1000,21%9 712,05
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,01
  • 04.12.25, 17:20

Сделка с Renault помогла эстонскому производителю велосипедов сократить расходы на треть

Эстонский производитель электрических грузовых велосипедов Vok Bikes начнет выпуск своей продукции на автозаводе Renault под Парижем, чтобы увеличить объемы производства в десять раз.
  • Foto: Vok Bikes
До сих пор Vok Bikes производила грузовые велосипеды в Эстонии, но во втором квартале следующего года компания начнет выпуск и на предприятии Renault по замкнутому циклу во Флине, недалеко от Парижа.
