Сделка с Renault помогла эстонскому производителю велосипедов сократить расходы на треть

За три квартала этого года эстонские стартапы привлекли 147,3 миллиона евро и заключили 45 инвестиционных сделок. На фоне общего охлаждения инвестиционного климата увеличивается объем инвестиций в глубокие технологии.
Согласно базе данных Startup Estonia, 128 стартапов Эстонии задействовано в сфере глубоких технологий (DeepTech). Оборот данных стартапов в первом полугодии этого года составил 79,1 млн евро, увеличившись на 34% по сравнению с прошлым годом, т.е. их рост в два раза опережает рост эстонского сектора стартапов.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.