  • OMX Baltic0,44%297,63
  • OMX Riga0,17%932,35
  • OMX Tallinn0,41%1 962,8
  • OMX Vilnius0,26%1 289,49
  • S&P 500−0,03%6 847,34
  • DOW 30−0,03%47 866,5
  • Nasdaq −0,12%23 426,4
  • FTSE 1000,21%9 712,05
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,01
  • 04.12.25, 17:21

Вкус биржи: бедненькому дьяволенку нечего надеть

Этот итальянский монстр никому не нужен – его отфутболивают уже во второй раз. ФРС опять напечатал миллиарды ничем не обеспеченных долларов? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов считает такую формулировку оскорблением мира финансов.
Было же все нормально – гардероб был полный. А тут вы со своими слияниями, да еще и поглощениями.
  • Было же все нормально – гардероб был полный. А тут вы со своими слияниями, да еще и поглощениями.
  • Foto: Этот ваш искусственный интеллект
13,5 миллиарда долларов – жалкие крохи. Но зачем ФРС понадобилось накачивать экономику деньгами? И что такое сделки РЕПО, которые в одну репу проводит ФРС?
(Фуад Расулов и Ярослав Тавгень не согласились друг с другом по поводу того, является ли это печатанием денег).
Prada походя купила Versace. Зачем? И почему великий бренд отфутболивают уже второй раз? И почему предыдущий собственник поимел с этого одни убытки?

Статья продолжается после рекламы

Узурпация власти завершена. Что представляет собой кандидат от Дональда Трампа в председатели ФРС?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи»
P.S.: когда ведущий произнес «парно трейдить», он имел в виду именно это, а не то, что вы услышали.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

