Назад 04.12.25, 17:21 Вкус биржи: бедненькому дьяволенку нечего надеть Этот итальянский монстр никому не нужен – его отфутболивают уже во второй раз. ФРС опять напечатал миллиарды ничем не обеспеченных долларов? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов считает такую формулировку оскорблением мира финансов.

Было же все нормально – гардероб был полный. А тут вы со своими слияниями, да еще и поглощениями.

Foto: Этот ваш искусственный интеллект

13,5 миллиарда долларов – жалкие крохи. Но зачем ФРС понадобилось накачивать экономику деньгами? И что такое сделки РЕПО, которые в одну репу проводит ФРС?

(Фуад Расулов и Ярослав Тавгень не согласились друг с другом по поводу того, является ли это печатанием денег).

Prada походя купила Versace. Зачем? И почему великий бренд отфутболивают уже второй раз? И почему предыдущий собственник поимел с этого одни убытки?

Узурпация власти завершена. Что представляет собой кандидат от Дональда Трампа в председатели ФРС?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи»

P.S.: когда ведущий произнес «парно трейдить», он имел в виду именно это, а не то, что вы услышали.