Вкус биржи: бедненькому дьяволенку нечего надеть

Этот итальянский монстр никому не нужен – его отфутболивают уже во второй раз. ФРС опять напечатал миллиарды ничем не обеспеченных долларов? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов считает такую формулировку оскорблением мира финансов.
- Было же все нормально – гардероб был полный. А тут вы со своими слияниями, да еще и поглощениями.
- Foto: Этот ваш искусственный интеллект
13,5 миллиарда долларов – жалкие крохи. Но зачем ФРС понадобилось накачивать экономику деньгами? И что такое сделки РЕПО, которые в одну репу проводит ФРС?
(Фуад Расулов и Ярослав Тавгень не согласились друг с другом по поводу того, является ли это печатанием денег).
Prada походя купила Versace. Зачем? И почему великий бренд отфутболивают уже второй раз? И почему предыдущий собственник поимел с этого одни убытки?
Статья продолжается после рекламы
Узурпация власти завершена. Что представляет собой кандидат от Дональда Трампа в председатели ФРС?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи»
P.S.: когда ведущий произнес «парно трейдить», он имел в виду именно это, а не то, что вы услышали.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Как всегда в конце недели мы сбросили все маски! Мы раскрыли секреты хедж-фондов: какие 20 акций они предпочитают?
Наконец-то объявили мэра – и мало кто что о нем знает. Не знаешь эстонского языка? Не достоин служить в армии. Зачем партии нарушают закон вместо того, чтобы использовать давно проверенные серые схемы?
«Деловые ведомости» в сотрудничестве с Американским центром в Нарве и Нарвской центральной библиотекой объявляют набор в Академию финансовой грамотности, которая пройдет в Нарве в январе и феврале.
За два года на бирже Infortar увеличила капитал инвесторов почти в два раза. Глава Infortar Мартти Талгре заверяет, что амбиции у них по-прежнему большие, и даже несмотря на то, что в Эстонии все чаще предпочитают искать причины, почему ничего не стоит делать, Infortar это не угрожает.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.