Siena привлекла в свой новый фонд EBRD и SmartCap. «Сделки на вторичном рынке больше не являются нишей»
Эстонский фонд вторичного рынка венчурного капитала Siena привлек в качестве якорных инвесторов для своего второго фонда объемом 50 млн евро Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и государственный фонд SmartCap.
В команду Siena входят, в том числе, Патрик Партс, Лаури Изотамм, Рейн Тамм, Рандо Раннус и Юри Хярм.
Foto: Tiina-Liina Uudam
Кроме прочего, в фонды Siena вложили средства более сотни частных инвесторов. Среди них – инвесторы, основатели и ключевые сотрудники таких единорогов, как Bolt, Pipedrive, Wise и Vinted, сообщил специализирующийся на деятельности стартапов портал FoundME.
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